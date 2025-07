Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, a comentat pentru Digi24 neregulile descoperite la acordarea concediilor medicale și atrage atenția că „există două părți în această încălcare a legislației. Nu este doar medicul.”

Horaţiu Moldovan a precizat că un concediu medical nu este doar „o bucată de hârtie”. „Această bucată de hârtie este purtătoare de bani, sunt bani în spate,” a subliniat acesta.

„Sincer, nu este un subiect despre care să-mi facă o deosebită plăcere să vorbesc, mai ales când e vorba despre sancțiuni, mai ales când este vorba despre încălcarea prevederilor legale, pentru că nu vreau să se extindă asupra medicilor percepția că nu fac lucrurile așa cum trebuie. Dar trebuie să recunoaștem că avem și astfel de situații. Și aș vrea să subliniez un lucru. Există două părți în această încălcare a legislației. Nu este doar medicul, este cel care solicită și cel care oferă. Este pacientul care solicită un concediu pe care nu îl merită, la care nu are dreptul, el fiind sănătos, și este medicul care îl oferă. Ambele părți trebuie să fie conștiente că nu este vorba doar despre a rezolva o problemă de scurtă durată. Nu este vorba doar despre o bucată de hârtie. Această bucată de hârtie este purtătoare de bani, sunt bani în spate. Sunt peste 5 miliarde în fiecare an din totalul bugetului actual de 77 de miliarde. Tot ceea ce înseamnă medicina de familie în România, ca și plăți, înseamnă 5 miliarde, cât bugetul de concedii,” a explicat Moldovan.

Preşedintele CNAS a precizat că neregulile desccoperite la concediile medicale le consideră cazuri izolate și că scopul pachetului de măsuri este și „împăcarea între medic și pacient, între medic și sistemul sanitar”.

„Trebuie să fim foarte atenți în momentul în care solicităm și în momentul în care acordăm acest concediu, astfel încât, pe de o parte, cei care au nevoie să nu sufere și să beneficieze și să evităm aceste practici pe care eu vreau să le consider izolate și tocmai de aceea noi controlul l-am făcut în prima etapă doar la 200 de medici, pentru că am făcut o analiză pe baza sistemului informatic, am identificat care sunt comportamentele prescriptive la risc și a mers acolo. De aceea și procentul medicilor la care s-au găsit neregularități, din acei peste 200, destul de mare, peste 33, pentru că platforma informatică ne oferă instrumente prin care putem să mergem țintit, acolo, la sursă și nu aș vrea să dezvolt mai mult acest subiect tocmai pentru nu a arunca cu noroi asupra întregii profesii medicale, pentru că unul dintre rolurile importante sau țintele importante ale acestui pachet de măsuri este și reconcilierea, sau împăcarea, să spun, care trebuie să se întâmple între medic și pacient, între medic și sistemul sanitar,” a adăugat Moldovan.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat la începutul lunii iulie că sunt situaţii în care medici din mai multe specialităţi au eliberat şi peste 100-200 de concedii medicale fiecare într-o singură zi. Rogobete spune că după finalizarea raportului Corpului de control privind concediile medicale se va interveni legislativ.

