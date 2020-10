Președintele SANITAS, infectat cu coronavirus: „Ambii plămâni au fost afectați. Micii sau pâinea au același gust”

Președintele SANITAS, Viorel Hușanu, a fost infectat cu coronavirus. El a spus că are ambii plămâni afectați de boală, nu are gust și miros. Hușanu a acuzat și dezorganizarea sistemului medical, afirmând că o ambulanță solicitată pentru testarea copilului său a venit după 20 de ore, iar pentru evaluarea stării, încă așteaptă de două zile. În plus, testul copilului său a ajuns la altă familie.

„Sunt în a cea de-a 11 zi de când am COVID și vă spun R Ă S P I C A T celor care încă credeți că este banalitate: NU ESTE DE GLUMĂ! Miros încă nu am. Gust... micii sau pâinea au același gust. Este depresiv să nu mai fie nimic ca înainte. Rezultatul evaluării CT arată că ambii mei plămâni au fost afectați iar procentul de 25-50 % îmi cam dă fiori. Protejați-vă! Protejați-i pe cei din jurul vostru”, a scris Viorel Hușanu, pe pagina de Facebook.

Viorel Hușanu: „Mă sperie dezorganizarea sistemului sanitar”

Într-o intervenție telefonică la Digi24, vineri dimineață, el a explicat că a trecut prin toate simptomele bolii și nu știe cum a luat virusul.

„De la începutul infectării am trecut prin toate simptomele posibile, de la dureri musculare, dureri în gât, tuse, temperatură și așa mai departe, pierderea mirosului, gustului și încă persistă tusea la 12 zile de la infectare. Este cumplit, nu doresc nimănui să treacă prin acest episod, mai ales că toată familia mea este infectată, toți suntem acasă, mă îngrijorează copiii, mă îngrijorează soția, nimănui nu i-aș dori să treacă prin acest lucru. Am făcut apel ca lumea să se protejeze, pentru că nu este glumă”, a spus Viorel Hușanu, la Digi24.

„Mă sperie dezorganizarea sistemului sanitar. Am trecut prin toate: am chemat salvarea și a venit după 20 de ore pentru un test la copil. Pentru o evaluare, de două zile aștept și încă nu vine să evalueze copilul. Testul a fost cumva încurcat. Rezultatul copilului a ajuns la alt părinte. Este o dezorganizare în sistem și asta e îngrijorător”, a mai spus președintele SANITAS.

El a precizat că evaluează starea familiei sale, aflată în autoizolare: „Aștept de 48 de ore salvarea pentru evaluare a copilului și nu a venit”.

