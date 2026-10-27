Presiune financiară asupra spitalelor și serviciilor de ambulanță. Rogobete: „Nu ne permitem blocaje”. Ce măsuri pregătește ministerul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat, marți, o videoconferință cu managerii serviciilor de ambulanță și ai spitalelor din rețeaua ministerului, pentru a analiza problemele financiare și riscurile de blocaj din sistemul sanitar. Oficialul a cerut o evaluare a necesarului de finanțare până la sfârșitul anului, după ce serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe au primit fonduri suplimentare de 150 de milioane de lei. Potrivit ministrului, sistemul de sănătate ar avea nevoie de până la 11 miliarde de lei pentru a funcționa până la finalul anului.

Ministrul Sănătății a anunțat, marți seară, că a discutat cu managerii serviciilor de ambulanță din întreaga țară și cu cei ai spitalelor din rețeaua ministerului despre dificultățile financiare și măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor medicale.

„Am analizat împreună situațiile critice din spitale și din serviciile de urgență, blocajele financiare și măsurile care trebuie luate în perioada imediat următoare. Deciziile bugetare din ultimele luni au pus o presiune suplimentară pe sistemul de sănătate. Iar aici nu ne permitem blocaje. Siguranța pacienților și funcționarea serviciilor medicale nu pot fi sacrificate pentru atingerea unor obiective de austeritate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Fonduri suplimentare de 150 de milioane de lei pentru serviciile de urgență

Ministrul a precizat că prioritatea imediată este stabilizarea serviciilor medicale și identificarea problemelor care necesită intervenții urgente.

„Săptămâna trecută am suplimentat cu 150 de milioane de lei finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe. Managerii au confirmat deja că această măsură a redus presiunea financiară”, a declarat Rogobete.

Acesta le-a solicitat managerilor serviciilor de ambulanță să transmită situația necesarului financiar până la sfârșitul anului, inclusiv pentru cheltuielile de personal, medicamente și materiale sanitare. De asemenea, a cerut date privind resursele umane, numărul ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor.

„Vreau să cunosc problemele reale ale fiecărei unități, să identific blocajele și să intervenim înainte ca lipsurile financiare sau de personal să afecteze pacienții”, a explicat ministrul.

Rogobete a subliniat că suplimentarea bugetului nu reprezintă o soluție pe termen lung și că este necesară identificarea resurselor pentru ultimele luni ale anului.

„Nu putem construi un sistem de sănătate stabil doar prin reduceri de cheltuieli. Avem nevoie de finanțare predictibilă, de responsabilitate și de decizii adaptate realității din spitale”, a adăugat acesta.

Luni seară, ministrul Sănătății a declarat că întregul sistem sanitar din România ar avea nevoie de aproximativ 10,5-11 miliarde de lei pentru a funcționa până la sfârșitul anului. Potrivit acestuia, rectificarea bugetară urmează să fie realizată până la finalul săptămânii viitoare.

Plata gărzilor și o nouă lege a malpraxisului, discutate cu reprezentanții medicilor

Alexandru Rogobete a discutat cu președinta Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, despre mai multe măsuri privind activitatea personalului medical, potrivit Agerpres.

Una dintre principalele teme a vizat remunerarea medicilor pentru gărzile efectuate. Ministrul a prezentat perspectiva introducerii unui sistem de plată progresivă a gărzilor, inclusiv pentru medicii rezidenți.

Colegiul Medicilor a transmis că așteaptă implementarea acestei inițiative și consideră necesară o remunerare corespunzătoare a personalului medical.

Discuțiile au vizat și constituirea unui grup de lucru pentru identificarea soluțiilor legislative în domeniul malpraxisului și elaborarea unei noi legi.

De asemenea, reprezentanții celor două instituții au abordat măsuri pentru sprijinirea medicilor rezidenți, reducerea birocrației și accelerarea procedurilor de recunoaștere profesională și echivalare a calificărilor, inclusiv pentru medicii care revin în România din Regatul Unit.

Colegiul Medicilor și-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului medical și a calității serviciilor oferite pacienților.

Editor : Ș.A.