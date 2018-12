Prima reacție a liftierei acuzate că a cerut șpagă din cadourile pentru copiii bolnavi de cancer

Liftiera de la Spitalul Județean de Urgență Craiova le-a spus șefilor săi, după ce conducerea instituției medicale a declanșat o anchetă internă, că nu intenționa să primească nimic din darurile pentru copiii bolnavi de cancer și că totul a fost „o glumă”.

Managerul Spitalului de Urgență din Craiova a declarat că femeia nu a negat ce a relatat pe Facebook un bărbat care le-a dus mai multe pungi cu cadouri copiilor bolnavi. În schimb, liftiera a susținut că a făcut o glumă și că oricum nu ar fi primit darurile, dacă i s-ar fi oferit.

Angajatul Ford care a relatat incidentul pe Facebook este așteptat la spital, pentru a depune oficial o sesizare legată de acest incident, a mai spus managerul.

"Doamna nu este la serviciu, am discutat cu dumneai în această dimineaţă. A spus că a fost o glumă, că nu lua dacă îi dădeau ceva. Este varianta dânsei. Eu am discutat astăzi cu şefa de personal de la Ford şi am rugat-o să mă ajute să iau legătura cu domnul inginer care a scris pe Facebook întreaga poveste. Îl aştept în cursul acestei zile să vină la spital să facă o sesizare oficială", a declarat dr. Eugen Georgescu, managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova. Dr. Georgescu a precizat că a a declanşat o anchetă internă, iar cazul urmează să fie analizat în Comisia de disciplină, scrie Adevărul.ro.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Iași, că liftierii din spitale au salarii cuprinse între 1.800 și 2.200 de lei, precizând că este de competența conducerii spitalului să ancheteze incidentul și să ia măsuri, dacă acestea se impun.

Etichete:

,

,

,