Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate

Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale. O modificare importantă vizează și plata acestora. Conform Guvernului, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Potrivit ordonanței, angajatorul suportă plata pentru zilele 2-6, iar din ziua a 7-a până la vindecare plata va fi făcută din bugetul FNUASS.

„Controlul se realizează la iniţiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puţin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condiţiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical şi a concordanţei acestora cu diagnosticul şi recomandările medicale”, arată sursa citată de Agerpres.

De asemenea, se prevede şi sesizarea şi verificarea la nivelul cabinetelor de expertizare a capacităţii de muncă, precum şi la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judeţene ale medicilor şi al municipiului Bucureşti care pot aplica sancţiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizaţia aferentă concediului medical, precizează Executivul.

De asemenea, prin ordonanţa de urgenţă se stabileşte, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un „mecanism de suportare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate între angajator şi bugetul FNUASS (Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate), prin diminuarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cu prima zi”.

Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare, iar în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plăteşte prima zi.

Perioadele de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se mai precizează în comunicat.

Pe de altă parte, „se asigură o flexibilizare a activităţii pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului şi nu al medicului”, arată Guvernul.

De asemenea, printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme şi jumătate, „pentru a asigura atât funcţionarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât şi posibilitate unui acces crescut al asiguraţilor la astfel de servicii”.

Pentru anul 2026 distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita şi de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenţei medicale primare pentru anul 2026, care se menţine la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat, mai menţionează Executivul.

Editor : Liviu Cojan