Live TV

Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate

Data actualizării: Data publicării:
medic pacient acte medicale shutterstock
Foto: Shutterstock

Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale. O modificare importantă vizează și plata acestora. Conform Guvernului, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Potrivit ordonanței, angajatorul suportă plata pentru zilele 2-6, iar din ziua a 7-a până la vindecare plata va fi făcută din bugetul FNUASS.

„Controlul se realizează la iniţiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puţin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condiţiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical şi a concordanţei acestora cu diagnosticul şi recomandările medicale”, arată sursa citată de Agerpres.

De asemenea, se prevede şi sesizarea şi verificarea la nivelul cabinetelor de expertizare a capacităţii de muncă, precum şi la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judeţene ale medicilor şi al municipiului Bucureşti care pot aplica sancţiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizaţia aferentă concediului medical, precizează Executivul.

De asemenea, prin ordonanţa de urgenţă se stabileşte, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un „mecanism de suportare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate între angajator şi bugetul FNUASS (Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate), prin diminuarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cu prima zi”.

Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare, iar în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plăteşte prima zi.

Perioadele de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se mai precizează în comunicat.

Pe de altă parte, „se asigură o flexibilizare a activităţii pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului şi nu al medicului”, arată Guvernul.

De asemenea, printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme şi jumătate, „pentru a asigura atât funcţionarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât şi posibilitate unui acces crescut al asiguraţilor la astfel de servicii”.

Pentru anul 2026 distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita şi de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenţei medicale primare pentru anul 2026, care se menţine la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat, mai menţionează Executivul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
3
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Digi Sport
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”. Buget mai mare cu 40%
Sediul Ministerului Agriculturii
Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere
guvern 2
Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai vizibili miniștri în noiembrie. Cine sunt cei care urcă în top
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele așteaptă să fie tranșate, la fel și scandalurile din Coaliție
Garnitură de metrou.
Guvern: Despăgubiri de peste 141 milioane de lei pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic de 8,4%, cât ne-am propus...
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Ministra de Externe, Oana Țoiu, face precizări despre cei trei români...
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Analiza experților militari după presupusul atac asupra reședinței...
muncitori straini 1
90.000 de noi lucrători străini vor fi admiși anul viitor pe piaţa...
Ultimele știri
Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy, a murit la vârsta de 35 de ani
Cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, desemnată de Guinness World Records: A strâns peste 2,5 milioane de oameni pe plajă
Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Cine va primi o mică indexare la pensie din 1 ianuarie 2026? De ce se anunță un an negru pentru pensionari?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...