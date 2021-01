Primăriile comunale pregătesc centrele de vaccinare după reguli stricte. Se cumpără paturi, frigidere, chiuvete, mobilier, jaluzele

Primăriile comunale pregătesc intens centrele de vaccinare, conform regulilor severe impuse de autoritățile sanitare. La Hotarele, în Giurgiu, este așteptată populația din șapte comune învecinate. Vaccinarea se va face în sala de sport. Au fost montate paturile medicale și mobilierul, sunt așteptate două frigidere speciale și jaluzelele recomandate de DSP. La Vidra, în Ilfov, din cauză că nu are chiuvete fixe în sălile de vaccinare și post-vacinare, primăria este obligată de DSP să cumpere chiuvete mobile.

Silvian Manea, primar Hotarele, Giurgiu: Pe aici se va intra, va fi biroul de triaj, vor intra la vaccin, după vaccin va fi recepția undeva aici, și oamenilor li se vor da acele documente că au fost vaccinați și intră în sala de revenire sau cum se numește ea. Și vor ieși pe partea cealaltă ca să asigurăm și fluxul.

Cu peste trei mii și jumătate de cetățeni în acte, comuna Hotarele, aflată la 30 de kilometri depărtare de București, se transformă în capitala rurală de vaccinare a județului Giurgiu. 25 de mii de oameni din cel puțin șapte comune vor veni aici pentru imunizare! Cabinetele de vaccinare și post-vaccinare sunt deja parțial amenajate în vestiarele sălii de sport.

Silvian Manea, primar Hotarele, Giurgiu: Cel puțin șapte comune! Prundu, Greaca, Hotarele, Herești, Valea Dragului, Izvoarele, Colibași, Goștinari și poate și Vărăștiul.

Reporter: Dacă estimăm puțin, cam 20 de mii de persoane sunt așteptate!

Silvian Manea: Lejer! Plus 18 ani. Poate chiar 25 de mii de persoane! Aceasta este sala de vaccinare! Tot la fel: birou...

Reporter: Deci, sala de vaccinare! Avem pat...

Silvian Manea: Pat, birou, un dulap unde vor fi păstrate documente, acolo or să fie două frigidere în consolă... După ce oamenii se vaccinează, vin, avem două paturi noi achiziționate, birou și-o să mai fie un pat aici. Plus un separator.

La Vidra, în Ilfov, centrul de vaccinare va funcționa în clădirea afterschool. Primarul a aflat cu câteva ore înainte cum trebuie să fie împărțit spațiul conform normelor impuse de Direcția de Sănătate Publică.

Angajată DSP: Se merge la dezechipat.

Marian Tudor, primar Vidra, Ilfov: Aici!

Angajată DSP: Bun! Sala de triaj! După ce se dezbracă, îi triază!

Marian Tudor: Am înțeles!

Angajată DSP: După ce îi triază e sala de vaccinare!

Marian Tudor: Sălile de vaccinare le am sus!

Angajată DSP: Una singură trebuie! Pentru că trebuie post-vaccinare.

Marian Tudor: Am și d-aia.

Angajată DSP: Îți trebuie sală pentru deșeuri!

Marian Tudor: Am și sală pentru deșeuri.

Angajată DSP: Pentru astea periculoase, da?



Angajată DSP: Nu-i vaccina aici!

Marian Tudor, primar Vidra, Ilfov: De ce?

Angajată DSP: Vaccinează-i aici! Ca de la vaccinare să plece acolo și de acolo să plece afară!

Regulile impuse de DSP sunt stricte. Chiuveta fixă nu poate fi la un metru de ușa cabinetului de vaccinare. Din cauza asta, administrația din Vidra trebuie să cumpere urgent chiuvete mobile.

Marian Tudor, primar Vidra, Ilfov: Acest spațiu are deja un grup sanitar, cu chiuvetă, cum bine vedeți aici, mai avem un al doilea grup sanitar, tot cu chiuvetă, dar inspectorii DSP au hotărât ca în fiecare cabinet să montăm chiuvete mobile pentru spațiul de vaccinare. Ne-au spus că nu poate ieși din acest cabinet să meargă la grupul sanitar să se spele pe mâini. Trebuie să-i punem chiuvetă mobilă chiar în spațiul unde face vaccinarea. Începând de astăzi începem achizițiile pentru chiuvetele mobile și două paturi pentru pacienții care vor sta în așteptare.

Conform autorităților sanitare, Ministerul Dezvoltării va dota centrele locale de vaccinare cu truse medicale complexe, de prim ajutor, dotate cu defibrilator. Ca să fie scutite de emoțiile potențialelor avarii ale rețelei electrice, care ar putea decongela vaccinurile, primarii își dotează clădirile spațiilor de vaccinare cu generatoare alimentate cu motorină.

