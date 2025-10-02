Live TV

Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iași: Avizul de funcționare a spitalului e ilegal

Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul Sfânta Maria” din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Rogobete a transmis că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General. Ministrul a subliniat că şi în anul 2024 au fost făcute controale în spital, şi atunci au fost descoperite nereguli, şi niciuna dintre recomandările lăsate nu a fost pusă în aplicare.Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal”, a arătat Rogobete.

Alexandru Rogobete a anunţat, joi după-amiază, concluziile controalelor făcute de echipa de la Ministerul Sănătăţii la Spitalul Sfânta Maria” din Iaşi, după ce şapte copii care au fost internaţi la Terapie intensivă în această unitate sanitară au murit, în ultimele săptămâni, existând suspiciunea că aceştia au fost infectaţi cu o bacterie asociată asistenţei medicale.

„În anul 2024, în cadrul acestui spital a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor destinate controlului infecţiilor nosocomiale (...) şi elaborarea unor proceduri specifice pentru screeningul pacienţilor admişi în ATI. La mai bine de un an distanţă, niciuna din măsurile lăsate de Corpul de control în anul 2024 nu a fost îndeplinită”, a arătat ministrul Sănătății.

Rogobete a adăugat că spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă din punct de vedere financiar-contabil aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

„Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale”, a declarat ministrul.

 Controlul a identificat deficienţe administrative” cu privire la modul în care a fost numită şefa secţiei ATI, cu încălcarea prevederilor legale” conform cărora medicul şef poate fi cadru universitar.

„Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”, a explicat ministrul.

Nici pentru medicul epidemiolog nu au fost prezentate documente care să arate că acesta a susţinut un examen de promovare, a subliniat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, Inspecţia Sanitară de Stat a constatat ”deficienţe grave” cu privire la faptul că nu au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor. 

„Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (...) de ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii”, a anunţat Alexandru Rogobete.

 El a subliniat că în secţia ATI se intră ca în gară”, arătând că s-au constatat şi ale nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

