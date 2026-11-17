Primele semne ale bolii Alzheimer ar putea apărea în afara creierului, cu mult înainte ca problemele de memorie să devină evidente. Cercetătorii de la Universitatea Central Florida, din Statele Unite, au descoperit că anumite mutații genetice asociate bolii pot afecta direct comunicarea dintre nervi și mușchi. Descoperirea ar putea explica de ce unele persoane dezvoltă dificultăți de mers, echilibru și coordonare înainte de apariția simptomelor cognitive, relatează ScienceDaily.

Boala Alzheimer este asociată în principal cu pierderea progresivă a memoriei, confuzia și deteriorarea capacităților cognitive. Cu toate acestea, medicii au observat că unii pacienți prezintă modificări ale mersului, probleme de echilibru sau dificultăți de coordonare cu ani înainte ca tulburările de memorie să devină evidente.

Până acum, aceste manifestări erau considerate în mare parte consecințe ale modificărilor produse la nivelul creierului.

Un nou studiu sugerează însă că anumite probleme de mișcare ar putea avea o origine diferită, fiind provocate de afectarea directă a nervilor care controlează musculatura.

Cercetarea, publicată în revista științifică Alzheimer's & Dementia, a fost realizată de o echipă condusă de profesorul James Hickman și cercetătoarea Xiufang „Nadine” Guo, de la Universitatea Central Florida, în colaborare cu specialiștii companiei de tehnologie medicală Hesperos.

Cum ar putea afecta Alzheimer mușchii înaintea apariției problemelor de memorie

Pentru a înțelege mecanismele implicate, cercetătorii s-au concentrat asupra bolii Alzheimer familiale, o formă ereditară rară, care apare de regulă mai devreme decât forma obișnuită a afecțiunii, între 40 și 65 de ani.

Oamenii de știință au utilizat o tehnologie avansată, denumită human-on-a-chip, care permite recrearea unor funcții biologice umane în sisteme miniaturale de laborator.

Aceștia au construit un model al joncțiunii neuromusculare, zona în care neuronii motori transmit semnale către fibrele musculare pentru a produce mișcarea.

Modelul a inclus celule musculare sănătoase și neuroni motori obținuți din celule stem care prezentau mutații genetice asociate bolii Alzheimer familiale.

Un detaliu esențial al experimentului a fost absența completă a creierului și a măduvei spinării din sistemul analizat.

În aceste condiții, cercetătorii au descoperit că mutațiile genetice asociate bolii Alzheimer pot perturba comunicarea dintre nervi și mușchi, chiar și în absența sistemului nervos central.

„Este pentru prima dată când s-a demonstrat că deficiențele sistemului nervos periferic pot apărea direct din cauza acestor mutații”, a explicat profesorul James Hickman, potrivit ScienceDaily.

Problemele de mers și echilibru ar putea deveni indicii importante

Sistemul nervos periferic este format din nervii aflați în afara creierului și a măduvei spinării. Aceștia transmit informații între sistemul nervos central și restul organismului, contribuind la controlul mișcărilor și al altor funcții esențiale.

În mod normal, neuronii motori transmit impulsuri care determină contracția mușchilor. Acest mecanism permite efectuarea unor activități obișnuite, precum mersul, menținerea posturii sau ridicarea obiectelor.

Atunci când comunicarea dintre nervi și mușchi este afectată, musculatura poate răspunde mai puțin eficient la semnalele primite. Pot apărea astfel slăbiciune musculară, dificultăți de coordonare și oboseală în timpul activităților fizice.

În cadrul experimentelor, cercetătorii au măsurat cât de eficient impulsurile nervoase produceau contracții musculare și cât timp puteau mușchii să funcționeze înainte de instalarea oboselii.

Rezultatele au indicat că mutațiile asociate bolii Alzheimer pot afecta direct aceste mecanisme.

„Deficiențele motorii ar putea reprezenta un indiciu mai timpuriu al bolii Alzheimer”, a declarat cercetătoarea Xiufang Guo.

Potrivit acesteia, identificarea unor asemenea modificări și intervenția într-un stadiu incipient ar putea contribui, în viitor, la întârzierea apariției simptomelor care afectează sistemul nervos central.

Descoperirea ar putea schimba modul în care este depistată boala Alzheimer

Rezultatele deschid o nouă direcție de cercetare în diagnosticarea și tratarea bolii Alzheimer.

În prezent, investigațiile și tratamentele se concentrează în principal asupra modificărilor care au loc la nivelul creierului. Noul studiu sugerează însă că unele efecte ale bolii ar putea apărea independent în sistemul nervos periferic.

Acest lucru ridică posibilitatea ca, în viitor, evaluarea mersului, a coordonării și a activității neuromusculare să contribuie la identificarea unor modificări asociate bolii înaintea instalării tulburărilor cognitive evidente.

Descoperirea ar putea avea implicații și asupra dezvoltării tratamentelor.

Medicamentele care acționează exclusiv asupra creierului ar putea să nu corecteze problemele produse la nivelul nervilor periferici și al mușchilor, explică autorii cercetării.

Prin urmare, protejarea funcției musculare și a capacității de mișcare ar putea deveni un obiectiv suplimentar în strategiile terapeutice.

Cercetătorii avertizează că sunt necesare studii suplimentare

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii subliniază că experimentele au fost efectuate pe modele celulare de laborator, nu pe pacienți.

Studiul nu demonstrează că problemele de mers sau de echilibru apar obligatoriu înaintea pierderilor de memorie și nici că aceste simptome indică, în mod automat, boala Alzheimer.

De asemenea, cercetarea a analizat mutații asociate formei familiale a bolii, care este mult mai rară decât forma obișnuită.

Sunt necesare investigații suplimentare pentru a determina dacă mecanismele descoperite se manifestă și la persoanele cu forme mai frecvente de Alzheimer și dacă modificările neuromusculare pot fi utilizate pentru diagnosticarea timpurie.

Cu toate acestea, descoperirea sugerează că boala Alzheimer ar putea produce efecte mai extinse asupra organismului decât se considera anterior, iar înțelegerea acestora ar putea contribui la dezvoltarea unor noi metode de diagnostic și tratament.

Editor : Sebastian Eduard