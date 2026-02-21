Live TV

Exclusiv Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat, comentată de ministrul Sănătății: „Apare un minus”

Data publicării:
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete. Foto: Captură Digi24

Prezent în platoul știrilor Digi24, Alexandru Rogobete a făcut precizări despre fenomenul medicilor angajați la stat, dar care activează și la privat. Ministrul Sănătății a explicat că încearcă să pună o „presiune” pe sistem pentru a reduce problema, însă „este evident că nu funcționează doar cu vorba buna”. Acesta a mai explicat că „dacă un medic în timpul programului de la stat pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem”.

Declarațiile vin în contextul în care ministrul a adus în atenție vineri cazul unui chirurg care activează la Spitalul Elias și care făcuse o solicitare de concediu, dar care nu era aprobată și nu era înregistrată la Serviciul RUNOS. Același medic apărea într-un videoclip în care explica că se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00.

„Este un fenomen de care eu vorbesc de aproape șapte luni de zile. Tot spun public, încerc să pun o oarecare presiune pe sistem pentru a se reduce acest fenomen. Este evident că nu funcționează doar cu vorba bună și acesta este motivul pentru care voi declanșa un control național destul de extins prin care vreau să verificăm toate aceste activități și dacă se dublează activitatea în timpul programului de zi, atât la public, cât și la privat pentru aceeași persoană. Nu domnul doctor este subiectul, ci fenomenul în sine, faptul că, așa cum am spus, eu nu-mi doresc ca medicul să aleagă între public și privat, ori public, ori privat. Am spus întotdeauna că medicina este o meserie cu anumite particularități și că medicul, după programul de lucru în sistemul public, își poate desfășura activitatea unde dorește”, a spus Alexandru Rogobete.

Totodată, acesta a menționat că bugetul Ministerului Sănătății prevăzut pentru anul acesta este mai mare decât cel din 2025.

„Bugetul Ministerului Sănătății, programat pentru anul 2026, este mai mare decât cel executat din anul 2025. Deci, da, răspunsul este da. Avem un buget care ne va ajuta să ducem la îndeplinire toate proiectele de investiții pe care le avem în sănătate, dar să și introducem programe de sănătate noi. Programe de screening, de exemplu, de prevenție, mă rog, și multe altele pe care le-am tot anunțat, dar n-aș vrea să depășesc subiectul medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat. 

Fenomenul este important și vă spun de ce. Pentru că dacă un medic în timpul programului de la stat pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem, și anume că nu se realizează contractul cu Casa. 

Spitalul semnează un contract cu Casa Națională într-un plafon care nu se realizează. De ce nu se realizează? Pentru că nu se oferă servicii. Neoferindu-se servicii, automat apare un minus în bugetul spitalului pe care trebuie să-l acoperim din bugetul de stat și de aici importanța acestui subiect, și anume respectarea programului de lucru. 

Faptul că a operat la ora 12:00 al doilea caz deja în spitalul privat arată că el era acolo de la 8:40, lucru care mi-a fost confirmat de către spitalul privat”.

Referitor la cererea de concediu făcută de chirurg, ministrul a explicat: „Ei sunt acoperiți de aceste hârtii, dar care nu au valoare pentru că legislația spune foarte clar: poți să pleci în concediu doar dacă conducerea unității sanitare îți aprobă concediul. Acel concediu era undeva în birou, nu era depus la serviciu de resurse umane, deci nu avea cum să fie aprobat”.

Întrebat dacă există mai multe astfel de cazuri: „Este greu să vă dau o cifră. Este un fenomen, nu vreau să generalizez. Evident că sunt oameni onești în sistemul de sănătate care, din păcate, sunt afectați, a căror imagine este afectată de fapt de astfel de comportamente care n-au legătură cu buna credință. Dar da, există un fenomen și încercăm și îmi doresc acum să înăsprim legislația cât se poate de mult.

Mâine va fi Corpul de Control la Spitalul Elias, de unde vom avea un raport complet. Însă am discutat deja cu, mă rog, societăți profesionale și cu alți profesioniști în sănătate. Încercăm cumva să modificăm legislația astfel încât managerul să poată avea mult mai multe instrumente administrative de control”.

