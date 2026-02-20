Live TV

Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete

medici in sala de operatie
Sală de operație. Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Alexandru Rogobete a adus în atenție vineri, 20 februarie, problema medicilor care lucrează și la privat, prezentând cazul unui chirurg care făcuse o solicitare de concediu, dar care nu era aprobată și nu era înregistrată la Serviciul RUNOS. Același medic apărea într-un videoclip în care explica că se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00. Ministrul a punctat faptul că este „împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat” și a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.  

De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient. Dacă vrem respect și încredere, dacă vrem un sistem de sănătate funcțional și demn, trebuie să începem cu un element esențial - să oferim RESPECT”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul a arată că atunci când s-a pus problema unei tăieri de 10% a fost primul care a reacţionat şi a opus rezistenţă.

„Am făcut-o pentru că respect personalul medical care muncește onest, care face gărzi, care rămâne peste program și care nu transformă profesia într-un business de oportunitate. Am făcut-o pentru că respect pacientul. Pentru că nu sunt de acord cu «plimbatul» de la un cabinet la altul doar pentru că cineva nu își respectă programul la public sau, mai direct spus, nu respectă legea”.

Rogobete a explicat că recent, pe pagina publică a unei unităţi sanitare private a fost publicat un clip video în care un medic angajat şi la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregăteşte deja pentru a doua intervenţie chirurgicală.

„Am cerut oficial conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie. Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam: – există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 – fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans; – solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS; – solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare. Deci, solicitarea de concediu NU este validă. Am solicitat și unității sanitare private activitatea medicului din aceeași zi. Confirmarea este clară: două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație”.

El a punctat că „activitatea doctorului la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenţie chirurgicală pe săptămână şi un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public”.

„Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri. Începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătății se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Acest incident va genera un control național fără precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative. Pentru că dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, înainte de toate noi, cei care furnizăm servicii medicale, trebuie să respectăm sistemul din care facem parte”.

Totuși, Alexandru Rogobete a explicat că există și persoane în sistemul de sănătate „care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienții lor”.

„Nu este drept nici față de cei care muncesc, nu este drept nici față de pacienți și nu este drept nici față de întreg sistemul de sănătate. Am spus întotdeauna că nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public și privat și că susțin ca personalul medical să poată avea activitate medicală, dar după orele de program la public. Nu în timpul lor. Nu pe banii statului. Nu pe încrederea pacienților. Sper ca acum este limpede pentru toată lumea de ce insist pentru introducerea criteriilor de performanță și plata personalului medical în funcție de acestea. Încrederea ne face bine”.

Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de performanță

Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă

