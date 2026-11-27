Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, vineri, că se lucrează pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor care afectează componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CEAS), în vederea restabilirii funcţionării acesteia în condiţii de stabilitate şi siguranţă. În această perioadă, sunt menţinute măsurile aplicabile pentru asigurarea continuităţii acordării şi decontării serviciilor medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că efectuează acţiuni tehnice de soluţionare a disfuncţionalităţilor care afectează componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CEAS), în vederea restabilirii funcţionării acesteia în condiţii de stabilitate şi siguranţă. Lucrările la această componentă includ şi compatibilizarea utilizării funcţionalităţii de card de sănătate a cărţii electronice de identitate (CEI)”, a transmis, vineri, CNAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei, furnizorii de aplicaţii informatice terţe urmează să fie notificaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la publicarea de către CNAS a kitului SDK - trusă de dezvoltare software, astfel încât aceştia să poată implementa, în cel mai scurt timp, noile specificaţii tehnice.

„Soluţionarea acestei disfuncţionalităţi constituie o prioritate pentru CNAS, astfel încât acordarea serviciilor medicale să poată fi certificată prin semnarea cu CEAS sau CEI. În această perioadă, sunt menţinute măsurile aplicabile pentru asigurarea continuităţii acordării şi decontării serviciilor medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare”, a mai transmis instituţia.

Potrivit CNAS, dificultăţile de natură tehnică nu constituie un impediment în accesul asiguraţilor la serviciile medicale de care au nevoie.

„CNAS va comunica în mod transparent informaţiile relevante despre evoluţia situaţiei şi reluarea funcţionării sistemului în parametri normali”, se mai arată în comunicatul citat.

Joi, CNAS anunţa că în intervalul 26 noiembrie, ora 21.00 şi până vineri, 27 noiembrie 2026, ora 03.00, va avea loc o întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), necesară pentru efectuarea unor servicii de mentenanţă pentru optimizarea PIAS.

Editor : B.E.