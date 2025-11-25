Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie

Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat, iar mii de tineri medici și-au ales specialitatea. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un interes record pentru medicina de familie și cel mai mare număr de locuri oferite în ultimii ani, într-un context în care, pentru prima dată, au rămas și câteva locuri neocupate.

„În această seară s-a încheiat procesul național de repartizare pe specialități și centre universitare pentru candidații care au promovat Concursul de Rezidențiat — unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătății din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri și posturi în medicină, medicină dentară și farmacie — un efort național pentru a da șansa fiecărui tânăr să își urmeze drumul profesional”, a scris Rogobete pe Facebook.

Ministrul subliniază și creșterea semnificativă a oportunităților pentru specialitatea cu cea mai mare nevoie la nivel de sistem: medicina de familie.

Anul acesta am avut cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie: o creștere de 25% față de anul trecut. O investiție directă în prevenție, în medicina primară și în accesul pacienților la servicii medicale esențiale.

Pentru prima dată după mulți ani, numărul locurilor a depășit interesul candidaților, ceea ce permite o distribuție mai flexibilă pe specialități și regiuni.

Au și rămas neocupate: 38 de locuri și 1 post. O imagine clară a unei generații care are libertatea de a alege și a unui sistem care, în sfârșit, poate oferi opțiuni reale și corecte pentru începutul carierei medicale.

Rogobete a transmis și mulțumiri echipelor implicate în organizarea acestui proces, remarcând coordonarea Comisiei de Rezidențiat.

„Mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea acestui proces amplu, echipei Ministerului Sănătății pentru munca uriașă și o felicit în mod special pe doamna prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Comisiei de Rezidențiat din acest an, pentru rigoarea și profesionalismul cu care a coordonat întregul parcurs”, a adăugat el.

Mesajul său se încheie cu o urare adresată tinerilor medici care își încep specializarea.

Tuturor tinerilor rezidenți le transmit cu sinceritate: începeți o profesie care schimbă vieți. Aveți nevoie de echilibru, responsabilitate și încredere. Iar încrederea ne face bine.

