Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus controale în ambulatoriile mai multor spitale din țară, după ce pacienții s-au plâns că le este aproape imposibil să obțină o programare într-un timp rezonabil sau că sunt amânați. În mesaje trimise către redacția Digi24, românii deplâng aceste practici.

Telespectatori Digi24 au trimis mesaje în care susțin că le e foarte greu să obțină o programare sau că sunt amânați.

Loteria programărilor la medic. Ce spun pacienții

Telespectator: Din Alba Iulia vă informez că nu se poate obține o programare la oftalmologie, la stat. La un anumit medic, de trei luni încerc. Nu e singura specialitate.

Telespectator: În Cluj, am făcut o programare la neurologie la sfârșitul lunii mai și am fost programat pe 24 septembrie. La data respectivă erau 15 pacienți și medicul a venit pe la terminare.

Telespectator: De ani de zile se întâmplă asta. Am încercat să-l programez pe tata, anul trecut, la cinci spitale în București. Cu trimitere de la medic. La toate, programarea se făcea între 3 și 6 luni, în condițile în care trimiterea era valabilă o lună. Toți spuneau că nu au locuri. Ori ai relații și ești programat în o săptămână, ori te duci la privat.

Telespectator: Am programare la Spitalul Județean Constanța pentru o coronarografie. Îmi vine rândul peste trei ani și jumătate. Se fac doar două coronarografii pe săptămână.

Telespectator: În septembrie, mi s-a spus de la un spital de stat că prima programare pentru un consult cardiologic cu trimitere de la medic este peste șase luni.

Samoilă Maria: Acum patru zile, am ]ncercat să fac o programare la Spitalul Județean din Constanța, la Neurologie, în ambulatoriu. Am sunat toată ziua. Aveam uneori peste 20 persoane în față. Când ajungeam în primele locuri, mi se închidea telefonul .

Telespectator: Sunt din Ialomița. O programare la Cardiologie în Spitalul de Urgență este imposibilă.

Telespectator: Nici la Galați nu se pot face programari în ambulatoriu, pentru Neurologie.

Telespectator: Am programare la Spitalul Județean Constanța pentru o coronarografie. Îmi vine rândul peste trei ani și jumătate. Se fac doar două coronarografii pe săptămână.

Petrică Bari: Am ajuns la Spitalul de Urgență Galați, la sfârșitul lunii trecute. Mi s-au facut analize, investigații și, pentru o urografie cu soluție de contrast, am fost trimis la privat. Am stat la spital mai bine de patru ore.

Controale în spitale

Sub acoperire, ministrul Sănătății a descoperit ce înseamnă să fii pacient în România și cum o simplă programare devine o misiune imposibilă.

„Mulţi pacienţi mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile. Aşa că am pus mâna pe telefon şi am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obţin o programare la neurologie pentru «bunica mea»”, relatează Rogobete într-o postare pe Facebook.

El spune că în unele spitale, sistemul funcţionează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil, în timp ce în altele a întâlnit situaţii pe care le caracterizează ca fiind „greu de acceptat”: programări imposibile şi chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului.

„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de aşteptare şi explicaţii administrative pentru a ajunge la un medic specialist! Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, pentru verificarea programărilor, a pontajelor şi a modului în care funcţionează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situaţia semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!”, precizează ministrul.

El reafirmă că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. „Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că «fentează» regulile, se înşeală! Pacienţii au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligaţia să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcţioneze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcţionează, voi interveni!”, avertizează ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii a dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, pentru verificarea programărilor, a pontajelor şi a modului în care funcţionează ambulatoriile de specialitate ale spitalelor.

Editor : C.L.B.