Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală

Înaintarea în vârstă și apariția unor dezechilibre în organism favorizează instalarea unor afecțiuni care, netratate, pot duce la complicații cu un impact semnificativ asupra calității vieții. Spre exemplu, una dintre bolile frecvent întâlnite la bărbații cu vârsta peste 50 de ani este adenomul de prostată.

O prostată mărită poate da manifestări precum nevoia frecventă de a urina, mai ales pe timpul nopții, modificări de jet urinar, presiune scăzută, dificultăți la urinare, senzație de golire incompletă a vezicii urinare și chiar hematurie. Netratată, hipertrofia benignă de prostată se poate complica cu retenție urinară, calculi vezicali, vezică hiperactivă sau neurogenă, prostatită, incontinență urinară, impotență și chiar insuficiență renală acută.

În prezent, există mai multe opțiuni de tratament minim invaziv pentru adenomul de prostată, care permit păstrarea continenței urinare și a funcției sexuale. Condiția este ca boala să fie diagnosticată din timp.

Una dintre procedurile moderne de tratament pentru prostată mărită este tehnica ThuLEP, o operație laser cu tuliu. Procedura endoscopică permite chirurgului urolog să îndepărteze țesutul hiperplazic al prostatei, cu protejarea țesuturilor adiacente sănătoase și cu ameliorarea semnificativă a semnelor și simptomelor.

O procedură de enucleere laser a prostatei este indicată de urolog atunci când adenomul de prostată are dimensiuni mari, nu răspunde la tratament medicamentos și afectează calitatea vieții pacientului prin simptomele severe pe care le provoacă. Intervenția este una minim invazivă și implică introducerea prin uretră a unui cistoscop, dotat cu o cameră video și o fibră laser, până la vezica urinară și prostată. Fasciculul laser îndepărtează țesutul prostatic crescut în exces și eliberează calea urinară, iar un alt instrument fragmentează țesutul. Bucățile rezultate sunt aspirate din vezica urinară. Până la vindecarea completă, pacientul va avea montat temporar un cateter vezical.

Pe lângă această cea mai avansată metodă de chirurgie laser pentru adenomul de prostată, în funcție de caz, medicul urolog poate recomanda și alte tipuri de tratamente moderne pentru prostată mărită, precum embolizarea sau ablația adenomului de prostată, terapia cu vapori de apă, Rezum, sau rezecția endoscopică a prostatei. În cazurile severe, poate fi necesară chiar și o intervenție de prostatectomie, care poate fi realizată clasic, laparoscopic, robotic sau transuretral.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu adenom de prostată au acces la toate tipurile de tratament, inclusiv la metode minim invazive – laparoscopice, robotice, endourologice – și nonchirurgicale, cum sunt ablația sau embolizarea adenomului de prostată. Procedura de enucleere laser a prostatei este realizată cu un echipament de ultimă generație, SIRIUS 60w Thulium Medical Laser.

Procedurile sunt realizate de medici foarte bine pregătiți și cu vastă experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complicate cazuri, în condiții de maximă siguranță. Operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, de categoria I. Atunci când există indicație pentru chirurgie robotică urologică, intervențiile sunt realizate cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume, da Vinci Xi.

Editor : A.D.V.