Prostatectomii de înaltă complexitate realizate minim invaziv, la Spitalul Clinic SANADOR

Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată în rândul bărbaților. În România, această afecțiune reprezintă a doua cauză de deces prin cancer la bărbați, după cancerul pulmonar.

Cancerul de prostată se dezvoltă lent, afectează în special bărbații peste 50 de ani și de cele mai multe ori este asimptomatic. Diagnosticarea bolii se realizează în baza anamnezei minuțioase, a examenului clinic și a investigațiilor paraclinice și imagistice.

Tratamentul pentru cancerul de prostată depinde de mai mulți factori, precum gradul de dezvoltare a tumorii, gradul de răspândire și starea generală de sănătate a pacientului, precum și de potențialele beneficii sau efecte secundare ale tratamentului.

Spitalul Clinic SANADOR, cu Centrul Oncologic integrat, oferă acces la o gamă complexă de modalități de diagnostic și tratament pentru cancerul de prostată.

Ion L. a fost supus unei prostatectomii radicale în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, după ce la un control de rutină a fost depistat un nivel crescut al PSA-ului (indicator specific afecțiunilor de prostată). Postoperator, pacientul are o evoluție favorabilă, cu recuperarea continenței, iar PSA este nedetectabil.

„Anul trecut, la un control de rutină, mi s-a detectat un PSA mare, de 8, în creștere semnificativă față de anul anterior, iar recomandarea medicală a fost de operație. La sfatul unui prieten care, la rândul lui, trecuse printr-o intervenție asemănătoare cu un an înainte, am ajuns la dl Conf. Gîngu. Intervenția de prostatectomie radicală a decurs impecabil, după o săptămână am plecat acasă vindecat. Din 3 în 3 luni vin la controale, iar rezultatele analizelor și investigațiilor sunt foarte bune. La ultimele analize, realizate recent, PSA-ul este nedectabil” mărturisește Ion L.

