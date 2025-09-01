Live TV

Proteina-cheie care „dirijează” grăsimile din celule: noua descoperire care ar putea ajuta la combaterea obezității și diabetului

Foto: Shutterstock

O echipă de cercetători australieni a identificat o proteină-cheie ce joacă un rol central în modul în care celulele gestionează şi stochează grăsimile, ceea ce oferă noi informaţii care s-ar putea dovedi utile în domeniul sănătăţii.

Studiul a identificat o proteină esenţială, numită CHP1, care acţionează ca un dirijor în acest proces, ceea ce ar putea ajuta cercetarea în domeniul afecţiunilor legate de stocarea anormală a grăsimilor, potrivit unui comunicat publicat de University of New South Wales (UNSW) din Australia, a transmis agenţia Xinhua, citată de Agerpres. 

„Înţelegerea acestui proces este un pas crucial în dezvoltarea de noi strategii pentru abordarea unei serii de tulburări metabolice, precum obezitatea şi diabetul", a declarat autorul principal al studiului, Guang Yang, de la Facultatea de Biotehnologie şi Ştiinţe Biomoleculare a UNSW.

Grăsimile, sau lipidele, sunt înmagazinate în interiorul celulelor, în mici compartimente numite picături lipidice, esenţiale pentru stocarea energiei şi alte funcţii celulare.

Potrivit studiului, eliminarea CHP1 duce la o reducere semnificativă a dimensiunii picăturilor lipidice, sugerând că CHP1 este un regulator principal al metabolismului grăsimilor la nivel celular.

Cercetătorii au descoperit că CHP1 influenţează în mod direct anumite enzime, cunoscute sub numele de GPAT microzomale, responsabile de crearea moleculelor de grăsime şi de direcţionarea acestora către suprafaţa picăturilor lipidice, unde sunt cel mai necesare.

Aceste constatări, publicate în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) din Statele Unite, contribuie la înţelegerea modului în care celulele reglează metabolismul grăsimilor, ceea ce ar putea deschide calea către noi tratamente. 

