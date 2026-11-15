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Ce influențează testosteronul: Diferențe între proteinele animale și vegetale. Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu

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Proteine bărbat
Foto: Profimedia
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Din articol
Diferențe între bărbații care consumă multe proteine animale și cei care preferă proteinele vegetale Produsele lactate, asociate cu niveluri mai scăzute de testosteron Cercetătorii avertizează: diferențele sunt relativ mici

Consumul ridicat de proteine animale, în special din produsele lactate, este asociat cu niveluri mai scăzute de testosteron la bărbați, în timp ce proteinele vegetale sunt asociate cu valori mai ridicate ale acestui hormon. Este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Finlandei de Est, care au analizat datele medicale și obiceiurile alimentare ale peste 2.500 de bărbați. Rezultatele, publicate în revista International Journal of Food Sciences and Nutrition, sugerează că sursa proteinelor din alimentație ar putea avea o legătură cu echilibrul hormonal masculin.

Testosteronul este principalul hormon sexual masculin și are un rol esențial în menținerea masei musculare, sănătatea oaselor și funcția sexuală. Nivelul acestuia este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, greutatea corporală și stilul de viață.

Pentru a investiga relația dintre alimentație și testosteron, oamenii de știință au analizat informații provenite de la 2.546 de bărbați cu vârste cuprinse între 42 și 60 de ani, participanți la un proiect de cercetare desfășurat în estul Finlandei.

Datele privind alimentația au fost colectate între 1984 și 1989, pe baza unor jurnale în care participanții au consemnat timp de patru zile toate alimentele consumate. Cercetătorii au analizat și probe de sânge pentru a determina nivelurile de testosteron și ale unei proteine numite SHBG, care influențează cantitatea de testosteron circulant.

Diferențe între bărbații care consumă multe proteine animale și cei care preferă proteinele vegetale

Participanții au fost împărțiți în patru categorii, în funcție de cantitatea și sursa proteinelor consumate.

Rezultatele au arătat că bărbații care consumau cele mai multe proteine animale aveau, în medie, concentrații ale testosteronului total cu 1,2 nanomoli pe litru mai mici decât cei care consumau cele mai puține.

În cazul proteinelor vegetale, cercetătorii au observat o asociere inversă. Bărbații cu cel mai mare consum aveau niveluri ale testosteronului cu aproximativ 1,1 nanomoli pe litru mai ridicate decât participanții cu cel mai mic consum.

Aceste diferențe au rămas semnificative statistic și după ce autorii au luat în calcul vârsta, indicele de masă corporală și alți factori legați de alimentație, sănătate și stilul de viață.

Produsele lactate, asociate cu niveluri mai scăzute de testosteron

O analiză mai detaliată a surselor alimentare a evidențiat că proteinele provenite din produsele lactate au fost asociate cu concentrații mai scăzute ale testosteronului total și ale proteinei SHBG.

În schimb, un consum mai ridicat de proteine vegetale provenite din legume și din alte surse decât cerealele a fost asociat cu valori mai mari ale testosteronului.

În cazul cărnii, rezultatele au fost diferite. Consumul mai mare de proteine din carne a fost asociat cu niveluri mai scăzute ale SHBG, însă cercetătorii nu au identificat o legătură semnificativă statistic cu nivelul testosteronului total.

Nici proteinele provenite din pește sau ouă nu au prezentat asocieri semnificative cu testosteronul total după ajustarea rezultatelor în funcție de ceilalți factori analizați.

Aceste constatări sugerează că nu doar cantitatea totală de proteine ar putea fi importantă, ci și alimentele din care provin.

Cercetătorii avertizează: diferențele sunt relativ mici

Deși rezultatele au fost semnificative din punct de vedere statistic, autorii studiului atrag atenția că diferențele observate sunt relativ reduse.

„Deși diferențele observate în concentrațiile de testosteron au fost semnificative statistic, acestea au fost relativ mici. Pe baza acestui studiu, nu putem stabili dacă aceste diferențe au implicații asupra sănătății”, a explicat Miika Wynne-Ellis, cercetător la Universitatea Finlandei de Est.

Oamenii de știință subliniază că studiul este unul observațional, de tip transversal, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate între consumul anumitor proteine și nivelul testosteronului.

De asemenea, nu se poate stabili dacă proteinele animale reduc producția de testosteron sau dacă proteinele vegetale o stimulează.

Asocierile descoperite ar putea fi explicate și de alte caracteristici ale alimentației sau de factori metabolici care nu au fost identificați în totalitate.

Autorii consideră că sunt necesare studii suplimentare, inclusiv cercetări în care alimentația participanților să fie modificată și monitorizată în timp, pentru a determina dacă sursa proteinelor influențează direct nivelul hormonilor masculini.

Prin urmare, rezultatele nu justifică eliminarea produselor de origine animală din alimentație exclusiv pentru creșterea testosteronului.

Editor : Sebastian Eduard

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