Protest la spital. Tichetele de masă, înlocuite cu indemnizația de hrană. Cea din urmă se impozitează

Protest la Spitalul Județean din Cluj-Napoca pentru că scade indemnizația de hrană. Cum? Prin impozitare. Cu peste 40 la sută. Câteva zeci de angajați au protestat hotărâți să nu lase lucrurile așa.

Angajat: Vrem dreptate pentru sănătate! Să se audă până în mijlocul Clujului.

Oamenii spun că banii pe care îi iau erau și așa puțini, mai ales că nu au avut parte de măriri salariale.

Angajat: Normal că ne deranjează. Că vrem și noi salariu mai mare și condiții mai bune de lucru. Am salariu foarte puțin, plus abonamentele, plus transportul, mai rămân cu nouă milioane în mână... foarte puțin.

Noua lege a salarizării bugetare a înlocuit vechile tichete de masă cu indemnizația de hrană. Prin noua prevedere, indemnizația este impozitată cu până la 45%.

Reprezentanții Sindicatului Sanitas au cerut lămuriri suplimentare Ministerului de Finanțe încă din luna decembrie a anului trecut. Răspunsul a sosit abia după șase luni, iar impozitul a intrat în vigoare de la 1 iunie.

Norbert Racz, lider sindical: Până în acest moment, în Spitalul Județean Cluj s-a impozitat cu 10%. De când o venit hârtia, răspunsul către Federația Sanitas, se va impozita cu 41,5%. Indemnizația este acum de 317 lei și dacă va fi impozitat cu 45%, vom ajunge la 150 de lei.

Reprezentanții spitalului spun că nu pot face altceva decât să respecte prevederile legale.

Monica Costin, director îngrijiri medicale: Avem o adresă de răspuns de la Ministerul Finanțelor Publice. Răspunsul este în felul următor. Norma de hrană este venit de natură salarială și se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, respectiv contribuții sociale de asigurări de sănătate.

Pe perioada protestului, activitatea din cadrul spitalului nu a fost afectată.

Etichete:

,

,

,

,

,