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Video Proteste în sute de spitale din România. Cadrele medicale amenință cu greva generală din 28 iulie

Data actualizării: Data publicării:
2026-07-20-9411
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Spitale din mai multe județe s-au alăturat grevei de avertisment Nemulțumiri față de noua lege a salarizării

Cadrele medicale din sute de spitale din București și din țară au intrat luni dimineață în grevă de avertisment, nemulțumite de prevederile noii legi a salarizării și de blocarea posturilor din sistemul sanitar. Sindicatele avertizează că, dacă revendicările nu vor fi soluționate, vor declanșa greva generală începând cu 28 iulie.

Spitale din mai multe județe s-au alăturat grevei de avertisment

ACTUALIZARE 09.55: Și la Timișoara sindicatele din sănătate sunt nemulțumite de discuțiile privind legea salarizării. Cadrele medicale au întrerupt pentru două ore activitatea la Spitalul Județean, cel mai mare din Vestul țării, pentru a trage un semnal de alarmă.

La cel mai mare spital din Dobrogea, Spitalul Județean de Urgențe Constanța, protestează aproximativ 250 de cadre medicale. Nemulțumirile sunt legate de deficitul de personal, de reducerea unor drepturi salariale și diminuarea veniturilor reale.

Circa 600 de sindicalişti din sistemul public de sănătate prahovean au intrat astăzi în grevă de avertisment, pe parcursul celor două ore alocate acestui tip de protest urmând să fie asigurate doar urgenţele.

„Estimăm că circa 600 de membri de sindicat ai noştri vor intra în grevă de avertisment. Suntem obligaţi să asigurăm urgenţele. Oricum e o perioadă foarte grea pentru noi, oamenii sunt în concediu, sunt puţini pe secţii. (...) Noi încercăm că tragem astăzi un semnal de alarmă că această lege a salarizării este o lege care nu face altceva decât scade salariile în sistemul de sănătate”, a declarat luni, pentru Agerpres, preşedintele SANITAS Prahova, Dan Stroe.

Acesta a subliniat că demersul nu este îndreptat împotriva pacienţilor. „Dacă nici în ultima clipă decidenţii din această ţară nu vor înţelege să ne invite să negociem concret această lege, să spunem care sunt problemele şi cum se pot rezolva, pentru că Federaţia SANITAS a lucrat pe această lege şi avem nişte amendamente, dar trebuie să ne asculte şi pe noi cineva, declanşăm greva generală”, a mai afirmat preşedintele SANITAS Prahova.

Știre inițială

Protestele au început la ora 09:00 și se desfășoară până la ora 11:00. La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, zeci de medici, asistenți medicali, infirmieri și brancardieri au întrerupt activitatea pentru a participa la protest, afișând bannere cu mesaje precum „Stop umilirii cadrelor medicale” și „Faceți din sănătate o prioritate”.

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Pe durata protestului, activitatea medicală este asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele sunt tratate în regim normal.

Nemulțumiri față de noua lege a salarizării

Principala revendicare vizează noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate inclusiv în weekend, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor.

Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 1 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 2 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 3 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 4 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 5 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 6 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 7 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin | Poza 8 din 8
Grevă de avertisment la spitalul de urgență Floreasca Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Potrivit reprezentanților sindicatelor, sporurile nu mai sunt încadrate în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe trei niveluri. Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă.

Aceștia susțin că noul sistem va genera în continuare diferențe de venit între angajați și nu rezolvă problemele de echitate salarială din sistemul sanitar.

Reprezentanții sindicatelor au anunțat că vor transmite în cursul zilei propunerile lor către partidele politice. Totodată, confederațiile sindicale așteaptă o întâlnire atât cu reprezentanții partidelor, programată pentru marți, cât și cu reprezentanții Administrației Prezidențiale, după ce au solicitat discuții la Palatul Cotroceni.

Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat deja declanșarea grevei generale începând cu 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate în urma negocierilor cu autoritățile. O grevă generală în sănătate a mai avut loc în 2016, însă aceasta a fost declarată ilegală de instanță după prima zi de protest.

Editor : M.I.

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