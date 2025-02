Provocarea „Paracetamolul”. Avertismentul unui medic: Nu sunt simptome în primele ore. Copiii să fie duși imediat la spital

O nouă provocare periculoasă pe TikTok riscă să facă victime, mai ales în rândul copiilor: cine înghite cel mai mult paracetamol, fără să i se facă rău? Paracetatamolul este unul dintre cele mai folosite medicamente în rândul românilor, dar luat în cantități prea mari poate provoca intoxicații grave. Medicul pediatru Mihai Craiu a spus la Digi24 că părinții trebuie să-și ducă imediat copiii la spital, dacă află că au luat parte la această provocare. Simptomele nu apar decât după câteva ore.

„E practic un concurs între tineri, exact cum erau în trecut concursurile de băut, cine duce mai mult, cine a mai multe pastile fără să i se facă rău. Aș vrea să începem într-o notă optimistă. Scopul nu e să speriem oamenii, ci să le spunem că paracetamolul are un profil de siguranță foarte bine cunoscut. E o doctorie care e printre noi de peste 80 de ani și din 1960 este over the counter (fără rețetă, n.r.). Adică poți să te duci, ți-l iei singur, nu-ți trebuie o prescripție medicală. De altfel, între medicamentele folosite pentru copiii care au febră, răceală, paracetamolul e în capul listei, alături de ibuprofen. E una dintre cele mai sigure opțiuni”, a explicat medicul.

„Problema este că atunci când nu ai nevoie de el, organismul, prin intermediul ficatului, este în stare să-l elimine, să-l metabolizeze. Unii o fac mai repede, așa cum se întâmplă și cu alcoolul, alții o fac mai încet. Deci concursul este despre cui i se face mai târziu rău, asta provocarea”, a continuat el.

„În mod normal, dacă un copil, ia, din siropul pe care îl are părintele lui acasă, două, trei, patru lingurițe, nu se întâmplă nicio nenorocire. Pentru un adult, doza toxică începe de la 4 grame în sus, iar pentru un copil, în funcție de vârstă și de greutate, undeva între 150 și 200mg/kg se ajunge în zona asta foarte periculoasă.

Deci știm cu exactitate care e doza periculoasă. Problema cu paracetamolul este că nu are semne de intoxicație în primele ore bune de când l-ai înghițit. De când îl înghiți, în principiu, cam în 2 ore a ajuns la un nivel destul de înalt în sânge, chiar și formele cu eliberare lentă. Deci în 4 ore, cu siguranță s-a absorbit din stomac. De aceea cred că semnalul nostru, al medicilor, e foarte valoros, pentru că dacă un părinte speriat află că al lui copil a participat la concursul ăsta, e bine să ajungă la spital în primele 4 ore, poate chiar până la 8, deoarece în acest interval copilul nu are niciun semn de boală și nici n-a apucat să crească la nivel hepatic produsul toxic al paracetamolului. Și putem să facem ceva, întrucât există un antidot specific”, a explicat el.

„Dacă totuși nu ajunge copilul la spital, pentru că în primele 24 de ore, foarte spectaculos nu se întâmplă nimic. Copilul poate să aibă greață, senzație de stomac plin sau să-l doare un pic în dreapta, cum se și spune, te doare eficatul. Abia dincolo 24 de ore încep să apară semnele de boală, din care evidente sunt 3: te faci galben la față, adică ai icter, urinezi foarte închis la culoare, cam ca berea brună - astea sunt emne evidente de suferință hepatică - și eventual începi să sângerezi peste tot, faci vânătăi, echimoze, sângerează gingile. Și în cazul în care nu ajungi nici în acest scenariu la spital și depășești 3-4 zile de la ingestie, da, scenariul poate să fie foarte grav, cu sfârșit letal”, a mai spus Craiu.

