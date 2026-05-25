PSMA, investigație în premieră în România

Data publicării:
Articol susținut de SANADOR

Pacienții români au acces la o investigație avansată, disponibilă în premieră pentru România la Centrul Oncologic SANADOR: examenul PET-CT PSMA. Această examinare necesită o tehnologie de ultimă generație, o echipă medicală experimentată și respectarea unor protocoale stricte de siguranță, condiții care au făcut ca accesul pacienților din România la această investigație să fie, până acum, foarte limitat, mulți dintre ei fiind îndrumați către centre din străinătate.

Prin asigurarea accesului local la această investigație imagistică avansată, pacienții eligibili pot efectua examinarea fără a mai fi necesară deplasarea în altă țară. În acest fel, sunt reduși timpii de așteptare, costurile sunt semnificativ mai mici, iar pacienții pot beneficia de îngrijire medicală continuă.

Investigația PET-CT PSMA este utilă pentru stadializarea unui cancer de prostată și pentru identificarea leziunilor PSMA-pozitive, inclusiv în cazul recidivei tumorale sau al metastazelor, chiar și atunci când acestea sunt de mici dimensiuni. În acest fel, examinarea contribuie nu doar la evaluarea extinderii bolii, ci și la stabilirea planului terapeutic adecvat și, în cazuri selectate, la reevaluarea bolii după tratament, mai ales atunci când există suspiciune de recidivă sau de progresie.

PET-CT PSMA este o investigație PET-CT efectuată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor special, care se leagă de PSMA (antigenul molecular specific prostatic), un marker care este exprimat în cantitate crescută pe celulele cancerului de prostată. Astfel, leziunile care exprimă PSMA devin vizibile imagistic și pot fi localizate cu precizie.

Este important de menționat că această examinare avansată nu înlocuiește alte investigații de diagnostic, precum examenul RMN multiparametric de prostată și biopsia prostatică, ci le completează, furnizând echipei medicale informații suplimentare, uneori dificil de obținut prin metodele imagistice convenționale.

Scanarea PET-CT PSMA poate fi solicitată mai ales pentru stadializarea unui cancer de prostată cu risc înalt, pentru evaluarea suspiciunii de metastaze ganglionare sau osoase și pentru localizarea recidivei, inclusiv în cazul creșterii PSA după tratament. Recomandarea îi aparține medicului, care ține cont de specificul fiecărui pacient în parte. În funcție de caz, acesta poate solicita și alte investigații, precum CT sau scintigrafie osoasă.

SANADOR asigură acces pacienților la servicii medicale complete pentru diagnosticul, stadializarea și tratamentul cancerului de prostată. La Centrul Oncologic SANADOR, investigația PET-CT PSMA este efectuată în deplină siguranță, cu un aparat PET-CT de ultimă generație, pentru furnizarea unor rezultate cu acuratețe sporită. De asemenea, la recomandarea medicului, pacienții au acces și la alte examinări avansate, precum scintigrafia osoasă, și la metode moderne de tratament pentru cancerul de prostată, în funcție de caz.

Atunci când este recomandat tratament chirurgical, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții au acces la operații realizate de medici foarte experimentați, inclusiv prin abord minim invaziv – laparoscopic sau robotic –, când există această indicație.

