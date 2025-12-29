Live TV

„Puiul de om”, născut cu doar 740 de grame, este acum o minune de copil

Articol susținut de SANADOR

Dotările de top și existența unei echipe multidisciplinare experimentate sunt elemente esențiale în gestionarea cu succes a unor situații medicale critice. Teodora, „puiul de om” care a venit pe lume la 30 de săptămâni, dar cu o greutate corespunzătoare unui făt de 26 de săptămâni, a beneficiat de toată atenția unei echipe medicale competente și de îngrijiri avansate la Maternitatea SANADOR.

Acum are zece luni, este perfect sănătoasă, zâmbește larg și le umple inima de lumină și bucurie celor doi părinți, care au luptat din toate puterile și au făcut tot ce le-a stat în putință ca micuța să trăiască.

Primele probleme au apărut la 20 de săptămâni de sarcină, în timpul unei ecografii de morfologie fetală, când medicul a observat o restricție de creștere intrauterină de două săptămâni. Viitoarea mamă necesita o monitorizare mult mai atentă, de aceea s-a internat pentru două săptămâni la o maternitate din Iași. Pentru că totul se întâmpla în preajma sărbătorilor de iarnă, medicul din spital i-a dat permisiunea de a se externa, pentru a fi acasă de Crăciun.

Însă, înainte cu două zile de seara de Revelion, a fost nevoită să revină pentru internare deoarece avea o gastrită puternică. Medicul din spital i-a spus că există risc să piardă sarcina și că trebuie să stea spitalizată până la naștere. În maternitatea din Iași, Estera, mama Teodorei, a primit tratament anticoagulant și a fost suspectă de dezvoltarea unei hipertensiuni arteriale în sarcină, deși monitorizarea tensiunii arteriale nu confirma un astfel de diagnostic.

Cu toate că medicii îi spuneau că totul este bine, situația femeii se înrăutățea pe zi ce trece. Medic de profesie, soțul Esterei a înțeles cât de gravă este situația și a început să caute soluții. Își dorea cu orice preț ca micuța lor să trăiască și să o țină în brațe. După mai multe căutări, a decis să sune la Spitalul Clinic SANADOR și a cerut să vobească cu Dr. Emel Nuraltay, șefa Secției de Obstetrică-Ginecologie. Din call center a fost sfătuit să îi trimită medicului un mail, în care să îi explice situația, ceea ce a și făcut, fără să stea pe gânduri.

Deși era în ajunul Anului Nou, Dr. Emel Nuraltay l-a sunat pe Theodor, soțul Esterei, a cerut mai multe detalii. Așa a înțeles cât de gravă era situația și că viața micuței încă nenăscute atârna de un fir de ață. Le-a recomandat celor doi părinți să vină la Spitalul Clinic SANADOR. Astfel, Estera s-a externat la cerere din maternitatea din Iași imediat după Anul Nou, iar trei zile mai târziu avea să ajungă cu o ambulanță privată la Spitalul Clinic SANADOR. Aici a fost așteptată de o echipă multidisciplinară, coordonată de Dr. Emel Nuraltay. Primele investigații au arătat că micuța Teodora era într-o suferință fetală cronică severă, dar încă lupta pentru viața ei.

Estera a primit toate îngrijirile necesare, iar ulterior a născut în urgență prin cezariană. Proaspăta mămică s-a recuperat repede, însă lupta pentru viață a micuței Teodora, născută cu doar 740 de grame, intra într-o nouă etapă.

Fetița a fost preluată de Dr. Anca Cabăț, medic specialist neonatologie, și dusă pe Secția de Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost monitorizată în permanență și unde a primit toate îngrijirile de care avea nevoie. Treptat, fetița nu a mai avut nevoie de suport pentru a respira, a început să mănânce lapte matern, a luat în greutate și a fost transferată pe Secția de Neonatologie de la Spitalul Clinic SANADOR, condusă de Dr. Cornelia Preda.

Aproape de ziua în care ar fi trebuit să se nască, micuța Teodora, venită pe lume printr-o naștere prematură, a primit acordul medicilor de a pleca acasă, în brațele părinților ei, cu o greutate de 2.030 de grame. În prezent are 7.100 de grame, are 10 luni, gângurește și este fericirea cea mai de preț a părinților ei.

Echipa medicală multidisciplinară de la Spitalul Clinic SANADOR este pregătită în orice moment să intervină în cazul sarcinilor cu risc, astfel încât viața mamei și a bebelușului să nu fie puse în pericol.

Nou-născuții prematuri aduși pe lume la Maternitatea SANADOR, parte a Spitalului Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din România, primesc îngrijiri avansate în Secția de Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic SANADOR, dotată modern, cu echipamente performante, cu rol în susținerea funcțiilor vitale a micuților și în facilitarea adaptării cu mai multă ușurință la viața extrauterină.

În cazul unei urgențe obstetricale, este important de știut că gravidele se pot adresa cu încredere Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR (serviciile de urgență se prestează contra cost), unde vor primi toate îngrijirile de care au nevoie.

