Autoritățile pregăteau pentru luna mai un exercițiu de combatere a unei pandemii, similar cu ceea se întâmplă astăzi, însă realitatea a fost mai rapidă. Este declarația șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistului Dig24, Bogdan Ocnaru. Raed Arafat a povestit și despre toate problemele care au fost depistate în instituțiile abilitate să gestioneze aceasta criză.

Raed Arafat: Probleme de comunicare, mai ales la început, probleme de cooperare interinstituțională au existat, au fost, nimeni nu poate să nege. Pe parcurs multe dintre ele s-au rezolvat.

De exemplu, de ce să fie coordonarea sub DSU, de ce să fie la nivelul județului DSP în coordonarea prefectului, care de fapt legea asta zice, au fost foarte multe interpretări, au fost multe aspecte care au arătat clar că mulți nu erau potriviți pentru poziția în care erau, mulți nu erau instruiți, nu știau ce aveau de făcut în această situație, lipsa de exercițiu...

Poate o să vă mire pe toți! În mai era planificat unul dintre cele mai mari exerciții pe scenariu de pandemie în România. Cu Comisia Europeană, participau mai multe țări. Se făcea în vestul țării. Normal că l-am amânat, suntem în situație reală.

Pregătirea pentru un astfel de fenomen, noi am început să vorbim despre ea de ceva timp. Am vorbit despre ea în cadrul NATO, în cadrul UE, am avut și un exercițiu pe un scenariu care nu diferă mult de ce se întâmplă acum, pe un cadru mai restrâns, în timpul președinției României la UE. A fost un exercițiu planificat de noi împreună cu centrul NATO și UE pentru amenințări hibride. A avut loc la Bruzelles care a fost extrem de bine văzut și a evidențiat foarte multe dintre lucrurile pe care acum le vedem ca deficiențe - lipsa stocurilor, materialelor, lipsa ventilatoarelor...

Astea toate există în rapoartele care au fost făcute. Deci, ne-am așteptat la un moment că vom avea o situație, pentru că lumea sănătății publice a avertizat de foarte multe ori că o să apară la un moment dat ceva asemănător gripei spaniole, și uite, suntem acum în astfel de scenariu. Numai că problema noastră, nu numai a României, problemă generală a fost, că oricât s-a averitzat, oricât s-a spus că trebuie create anumite stocuri, trebuie să fim pregătiți într-un anumit mod pentru astfel de situații, întotdeauna s-au găsit alte priorități, oamenii nu au luat în serios, chiar și în timpul exercițiului în Bruxelles, unii colegi spuneau „da, dar asta e prea exagerat, ce faceți aici, nu o să ajungem niciodată la situația asta”. Iată-ne, am ajuns chiar mai mult decât am prevăzut acolo. Pentru că acolo am prevăzut o situație limitată, cu un anumit tip de virus, nu ne-am gândit la virusul gripal... Acum, uitați-vă unde suntem, adică la coronavirus și la astfel de răspândire, dar cu toate astea suntem într-o situație mult mai serioasă în acest moment, decât am prevăzut atunci.

Ce înseamnă acest lucru? Pregătirea contează mereu foarte mult, exercițiile contează foarte mult și pregătirea oamenilor care sunt în anumite funcții, din timp să înțeleagă ce au de făcut când intră în astfel de scenarii. Acum este un scenariu foarte real. Vă spun că la început, poate că dintre colegii care sunt la DSP-uri și la diferite entități au fost copleșiți și au fost surprinși de ce se întâmplă. Pentru că nu e unu lucru cu care te întâlnești în fiecare ziAsta e o chestie care se repetă la o sută de ani.

