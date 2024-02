Rafila, despre cazurile de malarie: „Să nu cădem în cealaltă extremă, să nu mai mergem în vacanţe. Trebuie să ne protejăm”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi că în fiecare an se întâmplă să moară români de malarie, dar acum am avut deja două decese în prima lună din an, ceea ce pare destul de mult. El a menţionat că nu trebuie să cădem în cealaltă extremă, să nu mai mergem în vacanţe şi că trebuie să ne protejăm, transmite News.ro.

„Se întâmplă în fiecare an, anul ăsta a luat-o mai din timp”, a declarat ministrul Sănătăţii la Prima News, despre cazurile de malarie.

Alexandru Rafila a precizat că malaria este o boală care nu există în România ca transmitere, fiind una exotică şi toţi cei care merg în anumite zone primesc indicaţii privind riscurile. El a arătat că sunt două medicamente la dispoziţie, iar tratamentul începe la plecare, pe toată perioada sejurului şi la întoarcere.

Potrivit ministrului, malaria o boală febrilă, sistemică, produsă de un parazit, nu există încă un vaccin, dar cercetările sunt avansate şi o să existe în curând. Rafila a precizat că în prezent, singura profilaxie medicamentoasă previne acest lucru.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că cei care vor să plece în vacanţe exotice trebuie să se protejeze.

„Anul ăsta am avut deja două decese. Anul trecut am avut cam 35 sau 36 de cazuri, pe an. Acum am avut deja două decese în prima lună, ceea ce pare destul de mult. (..) Nu trebuie să cădem în cealaltă zonă, să spunem că nu mai trebuie să călătorim, că e explozie de cazuri. Să îşi facă vacanţele, dar să se protejeze”, a completat el.

