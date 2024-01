Rafila, despre procesul intentat de Pfizer: Este nefiresc ca o companie farmaceutică să arunce în aer credibilitatea vaccinării

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că, dacă România nu ar fi reuşit să vândă o parte dintre vaccinurile anti-COVID, suma pentru care compania Pfizer ar fi chemat România în judecată ar fi fost de 700 de milioane de euro, nu de 550 de milioane, aşa cum se întâmplă. Rafila este de părere că acest proces poate amplifica reacţia populaţiei împotriva ideii de vaccinare.

”Noi avem câteva elemente obiective: e, în momentul de faţă, o cercetare penală în desfăşurare, sunt patru persoane urmărite penal, una dintre ele este domnul Cîţu. Prin memorandum, în anul 2021, Guvernul României a solicitat alocarea unei cantităţi de 39 de milioane de doze, pentru doi ani, 2022 şi 2023, iar această cantitate, din care noi am vândut circa 7 milioane de doze din cantitatea iniţial comandată, am putut să facem acest lucru doar în momentul în care am emis un document administrativ care se referea la această cantitate, dar ca să putem să le vindem Germaniei şi Ungariei a trebuit să facem un document de natură administrativă în baza angajamentului României care a devenit obligatoriu, a fost un termen de cinci zile în care Guvernul putea să opteze da sau nu pentru această cantitate de 39 de milioane de doze. Dacă nu mă înşel, în luna mai a anului 2021 şi în baza acelui memorandum România a devenit, practic, obligată pentru următorii doi ani să achiziţioneze această cantitate foarte mare şi eu cred că noi am acţionat responsabil, încercând să vindem cât mai multe din vaccinurile acestea care reprezentau obligaţie de plată, pentru că, dacă nu le vindeam, suma despre care se discută în procesul cu compania Pfizer nu ar fi fost de 550 de milioane de euro ci ar fi fost de 700 de milioane de euro, pentru că ar fi fost mai multe doze decât cele pe care noi am reuşit să le vindem”, a afirmat Alexandru Rafila, duminică seară, la Antena 3, citat de News.ro.

Ministrul a ţinut să precizeze că România a vândut „cât a putut”, după care a încercat să doneze vaccinurile, dar nu au existat ţări care să vrea să le primească.

Rafila spune că a pus la dispoziţia DNA toate documentele legate de achiziţiile de vaccin anti-COVID. El mai spune că procesul intentat de Pfizer se va desfăşura în limba franceză, iar firma de avocatură care va reprezenta România va trebui să cunoască foarte bine legislaţia din Belgia. Rafila adaugă că România a discutat cu un alt stat aflat în aceeaşi situaţie, Polonia, despre o eventuală „reprezentare comună” sau despre o colaborare a echipelor de avocaţi pentru procesul intentat de Pfizer şi BioNTech.

”Eu bănuiesc că compania Pfizer să cumpănească bine în cazul acestui proces pentru că mie, cel puţin, ca om de sănătate publică, mi se pare absolut nefiresc ca o companie farmaceutică să arunce în aer credibilitatea vaccinării, în general, nu mă refer la vaccinarea COVID. (...) Mie îmi pare rău că se pot risipi bani publici foarte mulţi, pe nu are rost să anticipăm, sume mari de bani pentru ceva care nu este utilizat, sau nu poate fi utilizat, atunci va fi o reacţie care va amplifica respingerea vaccinării în general”, mai spune Alexandru Rafila.

Editor : Alina Popescu