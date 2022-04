Rafila: Nu știm ce vom face cu vaccinul pentru că sunt cantități foarte mari. MS putea anul trecut să nu accepte achiziția

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat marți, întrebat despre achiziția de vaccinuri anti-Covid, că nu știe ce vom face cu ele pentru că România a achiziționat cantități foarte mari care depășesc capacitatea de stocare. Acesta a spus că dozele din luna ianuarie și februarie, aproximativ 6,5 milioane, au fost vândute în Germania și Ungaria, însă România s-a angajat să cumpere în 2022 și 2023 aproape 39 de milioane de doze.

„Ce vom face cu vaccinul nu pot să vă răspund pentru că sunt cantități foarte mari care depășesc capactiatea de stocare în România. Noi la Ministerul Sănătății am făcut demersuri, am informat Guvernul, președinția României, ministerul de externe ca să vedem care este situația în alte țări. În cei doi ani, în 2022 și 2023 vor fi achiziționate 39 de milioane de doze de vaccin. Livrările din ianunarie și februarie, 6,5 milioane de doze de vaccin, am reușit să găsim interes și să îl vindem Germaniei și Ungariei”, a declarat ministrul Sănătății.

Acesta a precizat că interesul pentru vaccinare scade, și că scade și interesul pentru alte state de a cumpăra vaccin anti-Covid.

„Să nu uităm că din contractele din anul 2021 mai sunt multe milioane de doze de vaccin de livrat pentru care nu există capacitate de stocare în România. Încercăm să găsim o soluție, am discutat cu Comisia Europeană. Interesul pentru vaccinare a scăzut și scade și probabilitatea de a le vinde și chiar de a le dona. Trebuie să găsim o soluție. E o situație greu de gestionat. Eu am o problemă legată de acest principiu al neutilizării și distrugerii dozelor de vaccin. E păcat să distrugem acest simbol al prevenției și e vorba de sume mari de bani pe care statul român trebuie să le plătească”, a declarat acesta.

Rafila spune că pe parcursul anului trecut Ministerul Sănătății a avut opțiunea să renunțe la unele achiziții, însă s-a luat decizia ca acestea să fie făcute.

„Ministerul Sănătății a avut pe parcursul anului trecut momente în care putea să accepte sau nu achiziția de vaccin. Achiziția de vaccin a fost acceptată pentru anul 2022 și 2023 în luna mai a anului 2021”, a spus Rafila.

Întrebat dacă contractele vor putea fi anulate, ministrul Sănătății a răspuns: „Nu pot să intru în prevederile contractuale care sunt confidențiale. Este o chestiune stabilită de Comisia Europeană.”

Fostul premier Florin Cîțu a declarat marți că nu îşi dă seama „unde este factura premierului” în cazul achiziţiei de vaccinuri anti-Covid, în condiţiile în care comanda este făcută de Ministerul Sănătăţii şi plata de Ministerul Finanţelor, menţionând că pot fi analizate aceste contracte, aşa cum ar trebui văzute şi cele privind „iertări de datori”, deoarece în acest caz el ar vedea un conflict de interese.

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, solicită o anchetă privind achiziţia vaccinurilor anti-COVID în 2021, perioadă în care era prim-ministru.

„Nu îmi dau seama unde este factura premierului, când comanda e făcută de Ministerul Sănătăţii şi plata e făcută de Ministerul Finanţelor. Dar, repet, putem să ne uităm la toate aceste contracte în context şi le punem şi pe acelea cu iertări de datorii, pentru că eu acolo aş vedea un conflict de interese, iertăm datorii pentru un sector de apărare, cred, dacă cineva are interese să ia ceva de acolo. Noi ce ştim foarte bine - banii se duceau către Comisia Europeană şi începem cu Ursula von der Leyen, trebuie să o întrebăm pe ea cum a făcut contractele. Dar eu aş vrea, pentru români, să ştim de ce iertăm 100 de milioane de lei. Când nu avem bani la buget, iertăm datorii de 100 de milioane de lei, după ce am mai iertat în trecut. De ce dăm bani către Franklin Templeton, iarăşi câteva sute de milioane de lei acum, când nu trebuia să dăm aceşti bani, de ce dăm un miliard de lei către CEC, când puteam să dăm aceşti bani către salarii şi pensii. Adică, avem foarte multe întrebări la care nu avem răspunsuri”, a explicat Cîţu.

Fostul premier a adăugat că nu a existat niciun memorandum care să stipuleze că nu trebuie făcută o achiziţie de vaccinuri.

Întrebat cum a fost posibilă achiziţionarea a 120 de milioane de doze de vaccin, fostul prim-ministru a replicat că acestea nu au fost cumpărate, menţionând că Ministerul Sănătăţii şi cel de Finanţe ar fi putut să nu facă comanda şi, respectiv, să nu facă plata.

Editor : R.K.