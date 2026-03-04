Raport: Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040. E nevoie de „măsuri drastice”

Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040, în absenţa unor măsuri drastice, avertizează un raport internaţional. La nivel global, în 2025 aproximativ 180 de milioane de copii erau obezi.

Însă noile date ale World Obesity Federation sugerează că până în 2040 aproximativ 227 de milioane de copii şi adolescenţi cu vârste între 5 şi 19 ani vor suferi de obezitate, iar peste jumătate de miliard vor fi supraponderali, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Potrivit Atlasului mondial al obezităţii 2026 publicat de federaţie, acest lucru ar însemna că cel puţin 120 de milioane de copii de vârstă şcolară ar prezenta semne timpurii de boli cronice cauzate de indicele ridicat de masă corporală (IMC).

O persoană este considerată obeză dacă IMC este 30 sau mai mare, iar supraponderală dacă acesta este peste 25.

Johanna Ralston, directorul executiv al World Obesity Federation, a declarat că creşterea obezităţii infantile la nivel global arată un eşec în tratarea acestei afecţiuni cu seriozitate. „Nu este corect să condamnăm o generaţie la obezitate şi la bolile cronice netransmisibile, adesea potenţial fatale, care o însoţesc”, a spus ea.

Potrivit raportului, 27 de milioane de copii şi adolescenţi între 5 şi 19 ani din SUA au un IMC ridicat, fiind depăşiţi doar de China (62 de milioane) şi India (41 de milioane). Aceasta înseamnă că doi din cinci copii din SUA sunt supraponderali sau obezi.

În Marea Britanie, aproximativ 3,8 milioane de copii au IMC ridicat - un nivel record - ceea ce plasează ţara printre cele mai slabe performere din Europa în combaterea obezităţii, cu aproximativ de două ori mai mulţi copii supraponderali şi obezi decât în Franţa şi Italia.

Raportul estimează că până în 2040, aproximativ 370.000 de copii cu vârste între 5 şi 19 ani din Marea Britanie vor prezenta semne de boală cardiovasculară, iar 271.000 vor avea semne de hipertensiune.

Raportul evidenţiază şi inegalităţi regionale semnificative. Cele 10 ţări în care peste jumătate dintre copiii de vârstă şcolară sunt supraponderali sau obezi se află toate în regiunea Pacificului de Vest sau în Americi, în timp ce cea mai rapidă creştere a obezităţii se înregistrează în special în ţările cu venituri mici şi medii.

Raportul cere eforturi mai mari pentru crearea unor medii sănătoase, inclusiv: taxe pe zahăr, limitarea publicităţii la alimente de tip junk food, politici care să îi ajute pe copii să ducă o viaţă mai activă.

Experţi internaţionali au salutat concluziile raportului.

Dr. Kremlin Wickramasinghe, consilier regional pentru nutriţie, activitate fizică şi obezitate la Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru Europa, a declarat că obezitatea infantilă este un „eşec al mediilor în care trăim”.

El a cerut restricţii obligatorii, nu voluntare, privind marketingul alimentelor sau etichetarea clară pe partea frontală a ambalajelor. „Majoritatea guvernelor - inclusiv multe din Europa - permit industriei alimentare să vizeze copiii fără restricţii”, a spus el. „Ceea ce ne trebuie este voinţă politică pentru a acţiona şi pentru a rezista presiunilor industriei”, a adăugat.

Katharine Jenner, director executiv al Obesity Health Alliance, a spus că obezitatea infantilă „nu este inevitabilă”.

„Creşterea estimată a semnelor timpurii de boli de inimă şi hipertensiune ar trebui să fie un semnal de alarmă privind consecinţele pe termen lung ale inacţiunii guvernelor”, a afirmat ea.

Un purtător de cuvânt al Departamentului britanic al Sănătăţii şi Asistenţei Sociale a declarat: „Restricţionăm publicitatea la junk food la televiziune înainte de ora 21:00 şi în orice moment online - o măsură care se estimează că va elimina până la 7,2 miliarde de calorii pe an din alimentaţia copiilor - în timp ce oferim autorităţilor locale puteri sporite pentru a împiedica deschiderea restaurantelor fast-food în apropierea şcolilor”.

