Reacția CNAS după ce pacienții Institutului Oncologic au rămas fără tratamente: Sunt bani, dar problema e gestionarea lor

Carla Tănasie
Foto: Guliver/Getty Images

Reacție în cazul pacienților cu cancer rămași fără tratament la Institutul Oncologic din București. Șeful Casei Naționale Asigurărilor de Sănătate spune că sunt fonduri pentru tratamente, dar că problema constă în modul în care sumele sunt gestionate de către unitatea sanitară.

Reacția vine după ce Digi 24 a relatat ieri că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Este vorba în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Sunt oameni care au mers să facă tratamentul, dar au fost trimiși acasă pe motiv că nu sunt medicamente.

Cei de la spital au spus că nu sunt bani, pentru că nu au venit suficiente fonduri de la Casa de asigurări de sănătate din București.

Reprezentanții CASMB au spus că vor fi suplimentate sumele de bani săptămâna viitoare.

Pe de altă parte, CNAS prezintă situația finanțării pentru lunile martie și aprilie. Iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul.

La Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor, în privința achiziției medicamentelor și, de exemplu, spunea fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat.

În prezent cei de la spital spun că nu au primit suficienți bani, însă Casa Națională de Sănătate spune că de fapt problema nu este de finanțare, ci de modul în care gestionează spitalul banii.

„Trebuie să fie o schimbare de fond, inclusiv în modul în care analizăm și finanțăm spitalele”, mai spune CNAS.

Cert este că timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament.

Editor : M.B.

