Reacția lui Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca a amenințat că îl dă în judecată

Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.

Alexandru Rogobete a fost întrebat joi seară, la B1 TV, despre afirmaţiile fostului şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care-l acuză că i-a pătat imaginea.

„Mi-e greu să răspund, vă spun sincer, la o asemenea acuzaţie care, sigur, n-are niciun fundament juridic, poate de imagine din partea dânsului. Rolul meu ca ministru e să mă asigur că aceste centre funcţionează corespunzător, rolul meu e să protejez pacienţii şi să protejez cadrele medicale de bună credinţă. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are”, a declarat ministrul, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că a primit o notificare din partea medicului.

„Inclusiv în notificarea pe care mi-a făcut-o a ţinut să sublinieze că am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în faţa unui medic, cadru universitar. Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea şi coordonarea în sine a acelui centru”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete spune că managerul de la Spitalul Floreasca s-a simţit jignit că i s-a cerut demisia în urma unui scandal revoltător.

„El s-a simţit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător, o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere şi nu primeşte analgezice. Un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control o serie de nereguli administrative, lipsa de respectare a protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secţia pe care dânsul o coordonează”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că toate controalele la acest spital au dus la unele măsuri administrative.

„Aceste controale au dus la o serie de măsuri administrative asupra Centrului de Arşi, unităţii sanitare, au fost date amenzi de peste 60.000 de lei din partea Inspecţiei Sanitare de Stat. Prin Corpul de Control, am verificat dacă au lipsit analgezicele şi nu au existat asemenea lipsuri, faptul că nu au fost respectate protocoalele, faptul că echipa nu a  fost coordonată în această perioadă de tensiune sigur că revine cu poziţia de coordonator a unui astfel de centru”, a completat Alexandru Rogobete.

Potrivit HotNews, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, demis la începutul acestei săptămâni de la conducerea Centrului de Arşi Floreasca, îi cere lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătăţii, să retracteze „afirmaţiile false, eronate şi defăimătoare, cauzatoare de prejudicii de imagine, reputaţie şi onoare” la adresa sa.

