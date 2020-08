„Regretabilă greșeală” la testarea pentru COVID-19. Persoane confirmate „din pix” ca infectate cu coronavirus

Eroare la Timișoara, unde părinții și apropiații unui actor au fost anunțați că au COVID-19, dar testele erau de fapt negative. Raul Bastean, un actor al Teatrului Național din Timișoara a fost confirmat cu noul coronavirus în urmă cu 10 zile. S-a plasat în carantină în casa părinților săi, după care a urmat testarea tuturor contacților direcți: părinții săi, bunica și iubita. Ulterior, a primit două răspunsuri contradictorii. Unul de la ISU Timiș și celălalt de la DSP Timiș.

Raul Bastean: În primul rând am primit de la DSP confirmarea – la cererea noastră prin telefon – că suntem negativi, iar ieri în cursul dimineții, a venit la primăria comunei unde suntem noi în izolare un document de la ISU prin care figuram toți pozitivi. În special părinții prietenei mele care nici nu au fost testați.

Astăzi am fost contactat de către conducerea DSP și mi s-a explicat eroarea. Practic, înțeleg că este vorba despre o eroare din partea celor de la ISU. Ei au întocmit greșit documentul și probabil o fost greșeală de redactare în tabelul respectiv, fiind pe lista de contacți direcți cu mine au ajuns pe lista de pozitivi. Doar eu am fost cu testul pozitiv de la început.

Lucrurile au durat foarte mult. Astăzi suntem în a zecea zi, în patru zile ieșim din carantină. A durat ceva, dar în momentul în care am aflat despre această listă am sunat la DSP, iar cei de acolo pot să spun că au lămurit situația. Am rugat să trimită urgent un mail către primărie în care să specifice că acest lucru nu este veridic, datorită faptului că am fost întrebat de către primărie – ceea ce este și normal – cum pe această listă noi figurăm pozitivi, atâta timp cât am anunțat că doar eu sunt pozitiv și celelalte teste sunt negative. Am rugat să specifice acest lucru într-un mail, ca să se lămurească situația.

Din momentul în care eu am fost pozitiv, adică de miercuri, 5 august, din acel moment toate familiile cu care eu am intrat în contact au stat în izolare.

Eu sunt asimptomatic și pe parcurs s-a născut teama că ceva nu e în regulă. În momentul în care am fost anunțați de această listă n-am mai înțeles ce se întâmplă, de unde a pornit, ce s-a întâmplat de brusc toate aceste rezultate au fost declarate pozitiv.

ISU Timiș: „O regretabilă greșeală de redactare a documentului”

Reporterii Digi24 au încercat să vorbească cu reprezentanții Inspectoratului de Urgență din Timiș, dar nu au vrut să răspundă decât printr-un mesaj scris.

Au specificat că „din cauza volumului mare de activități a fost făcută o regretabilă greșeală de redactare a documentului, remediată de urgență”, la momentul în care au fost sesizați. În plus au dat asigurări că această situație e „una izolată”, iar „responsabilii autorităților angrenate în gestionarea acestei sutații generate de COVID-19 depun eforturi susținute pentru buna desfășurare a activităților în continuare”.

Și DSU Timiș a făcut precizări. „Având în vedere informațiile apărute în mass-media referitoare la neconformități legate de evidența persoanelor și a rezultatelor atribuite instituției noastre de către o persoană depistată pozitiv precizăm că DSP Timiș nu a făcut nicio eroare de activitate în acest domeniu”, se arată într-un comunicat al instituției.

