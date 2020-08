În spitale reapare lipsa echipamentelor medicale. Managerul unui spital COVID din Gorj face apel la donaţii pentru a face faţă acestei perioade cu tot mai mulţi pacienţi. Medicii spun că încearcă să stea cât mai mult îmbrăcaţi în echipamentele de protecţie pentru a nu le consuma repede. Deşi se vede pe faţă suferinţa după ore întregi de stat în combinezon, spun că nu ar renunţa să trateze pacienţii în lipsa lor.

Cadrul medical ne arată mâinile:

- După câte ore sunteți, doamnă, așa?

- Șase.

Apoi ne arată fața, brăzdată de dungi adânci.

- De la elasticul de la combinezon, așa e după fiecare tură, explică femeia. Da, suntem epuziati și dacă se întâmplă ceva și nu am alt om, intru iar, spune ea.

„Sunt încă pozitiv, da, sunt bun!”

În timp ce cadrele medicale spun că sunt extenuate, unii pacienţi nu îşi dau seama că dacă pleacă pozitivi din spitale ar mai putea infecta şi alte persoane, care ajung tot în unităţile sanitare.

- De ce ați ales să plecați din spital?

- Păi, m-am făcut bine! susține pacientul care tocmai a urcat în ambulanță. M-am făcut bine, nu mă simt bolnav, mă duc acasă la familia mea, la copiii mei.

- Păi încă sunteți pozitiv...

- Da, sunt bun, spune pacientul, care pare să asocieze termenul „pozitiv” cu ceva de bine.

- Nu vă e teamă?

- Am familia singură, nu am pe nimeni acasă. Am o nevastă bolnavă rău! Trebuie să mă duc să văd ce e cu ea. Am copii...

Pacienții tot mai mulți, echipamentele tot mai puține

În timp ce numărul pacienților crește, materialele de protecție se împuținează.

„Am înțeles că în magazia spitalului nu mai e niciun echipament! Ce consumăm săptămâna asta, dacă nu primim săptămâna viitoare, nu o să avem cu ce să ne îmbrăcăm! Da, e criză. Sunt mulți pacienți, se intră de multe ori”, spune Tatiana Neamțu, medic-șef la Cardiologie în spitalul COVID de la Târgu Cărbunești, județul Gorj.

- Ce faceți dacă nu aveți echipement?

- Nu m-am gândit. De intrat vom intra! Acasă nu o să stăm. Sau afară...Din bandaje, cârpe ne facem echipament!

Cadrele medicale stau şi câte șase ore în combinezoane, timp în care nu pot să mănânce, să bea apă sau să meargă la toaletă.

„Cu greu ne descurcăm! Sunt obosiți, extenuați. Ne odihnim când plecăm de aici ca să o luăm de la capăt!”, spune dr. Tatiana Neamțu.

- De cât timp stați în costum?

- De la ora 8:00. Am 6 ore...Nu, nu mai rezist! Sunt leoarcă, curge apa pe mine efectiv. Simt că nu mai pot respira.

„Tura care intră să se ocupe de tot ceea ce e nevoie prelungește această perioada pentru că nu știm cât de mult se va prelungi perioada în care o să fie nevoie de aceste echipamente și încercăm să le economisim cât de mult putem”, spune Mariana Văduva, șefa secției ATI.

Pacienții, impresionați de efortul cadrelor medicale

Pacienţii văd efortul pe care îl fac medicii, asistentele şi infirmierele.

„Foarte greu! Vin de dimineață la noi și mai ies la ora 1:00. Le simt când vin aici și ne iau tensiunea, ne fac electrocardiograma și ne dau medicamentele, cum efectiv își trag respirația. Se sufocă, vedem cum le curge transpirația pe față!” - povestește o pacientă.

„Când am văzut cum ne îngrijesc mi-a venit puterea. Am mâncat forțat. Nici apă nu am putut să beau două săptămâni”, spune o altă femeie internată.

„Seara ne întreabă dacă vrem cafea și vine și ne bat în ușă să ne luăm cafeaua. Eu așa ceva nu am întâlnit!” - mărturisește prima pacientă.

Un manager face apel la donații

Pentru a face faţă valului de pacienți, managerul spitalului face apel inclusiv la donații.

„Cine vrea să doneze îl rugăm frumos și este binevenit, pentru că perioada de vară am crezut că e una de relaxare și pentru pregătire pentru următoarele luni de toamnă, când s-a zis că va fi un alt val”, spune Constantin Târziu, managerul spitalului de la Târgu Cărbunești.

La Spitalul din Târgu Cărbuneşti s-au îmbolnăvit de COVID-19 două cadre medicale care au luat virusul din comunitate.

