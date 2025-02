Remedii naturale pentru durerile de cap. Plante care ameliorează simptomele migrenei

Durerile de cap pot apărea din cauza mai multor factori și se pot manifesta fie prin episoade scurte, cu o durere înțepătoare și o senzație de tensiune la nivelul capului, fie prin dureri severe, care persistă și sunt însoțite de alte simptome. Potrivit specialiștilor, există băuturi din plante care pot reprezenta o alternativă ușoară și eficientă pentru ameliorarea durerilor de cap.

Rareori, durerile de cap pot indica o problemă severă de sănătate. În multe cazuri, durerea poate fi generată de factori care țin de viața cotidiană precum: lucrul în condiții de stres, oboseala, expunerea la lumina intensă ori la temperaturi scăzute asociate cu disconfort termic. Acești factori pot provoca fluctuații hormonale și pot determina dezechilibre în organism care au drept consecință și apariția durerilor la nivelul capului.

Clasificarea durerilor de cap

Durere de cap resimțită ca o tensiune (de tip tensional) - o durere surdă, înțepătoare care se poate resimți pe o parte ori pe ambele părți ale capului. În acest caz, episodul de durere este scurt (chiar și de 30 de minute) și poate apărea din cauza stresului, oboselii ori lispei somnului.

Durere severă, migrenă - durerea care este centrată, adesea, pe o parte a capului, debutând în jurul ochilor, tâmplei și răspândindu-se către spatele capului. Episoadele de durere sunt mai lungi, între 4 și 72 de ore. Factorii declanșatori ai migrenei pot fi oboseala, depresia, iritabilitatea, boli cornice.

Cefalee de tip cluster (în ciorchine) - durere severă, care debutează brusc, nu durează mult, însă episoadele se repeat des. Pot apărea între 1 și 8 dureri pe zi pe o perioadă mai lungă de timp.

Plante care ameliorează durerile de cap

Ghimbir

Ghimbirul este unul dintre cele mai utilizate "medicamente" naturale, care are o serie de beneficii pentru sănătatea organismului. Gingerolul din compoziția ghimbirului are proprietăți antiinflamatoare, antimicrobiene, antioxidante și are efect antiemetic (antivomitiv), ceea ce înseamnă că ajută la prevenirea grețurilor și vărsăturilor.

Potrivit unui studiu, consumul de ghimbirul reduce riscul de greață și vărsături, simptome asociate migrenelor. Studiul sugerează că un consum de ghimbir crud sau extractul de ghimbir adăugat în ceai ar putea fi un remediu pentru un episod de migrenă.

Mușețel

Mușețelul este una dintre cele mai vechi plante folosite în scopuri medicinale. Florile plantei se folosesc adesea pentru infuzii, iar ceaiul de mușețel este consumat drept tratament alternativ în caz de răceală, insomnie, chiar și în stărilor de anxietate, datorită efectului calmant al plantei.

Ceaiul de mușețel, din flori uscate sau proaspete, poate fi și o modalitate utilă pentru ameliorarea durerilor de cap cauzate de tensiune și resimțite ca o presiune puternică la nivelul capului.

Turmeric

“Turmericul este bun datorită conținutului său de curcumina. Există studii pe acest ingredient (curcumina) care dovedesc efectele și beneficiile sale importante pentru organism. Mai exact, curcumina are efecte antiinflamatoare, este activator de factor neurotrofic cerebral, deci previne boala Alzheimer, și crește capacitatea intelectuală.

Luat drept un preparat naturist, turmericul este eficient pentru efectul său antiinflamator și de protecție asupra sistemului nervos central, a declarat pentru Digi24 medicul endocrinolog Diana Păun.



Un studiu a sugerat că curcumina poate preveni și gestiona durerile de cap asociate migrenelor datorită proprietăților analgezice și antioxidante ale plantei.

Lavandă

Lavanda este cunoscută drept o plantă aromatică, cultivată adesea pentru producerea uleiului esențial. Potrivit unui studiu, inhalarea uleiului de lavandă poate ameliora durerile de cap, cauzate de migrenă. Pe baza studiilor și cercetărilor efectuate, experții susțin că lavanda ar putea avea beneficii similare și atunci când este consumată sub formă de frunze uscate în ceaiuri din plante.

Institutul Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă a confirmat (studiu) că utilizarea orală, pe termen scurt și în cantități mici, poate fi sigură și nu prezintă riscuri. Totuși, pentru un plan corect de consum, este indicat să consulți un medic specialist.

Mentă

Menta este o plantă aromatică, utilizată adesea sub formă de ulei esențial, sau ceai din frunze uscate/proaspete.

Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate, pe baza studiilor efectuate, există dovezi că aplicarea locală a uleiului de mentă, diluat pe frunte și tâmple, poate ameliora durerile de cap cauzate de tensiune. Uleiul medicinal de mentă este, de obicei, mult mai concentrat decât ceaiul de mentă și poate avea efecte analgezice.

Mentolul, ingredientul principal din mentă, poate avea un efect pozitiv pe termen scurt și poate fi o opțiune complementară pentru îmbunătățirea tratamentului migrenei.

Scorțișoara

Scorțișoara este un condiment obținut din ramurile arborilor din familia Cinnamomum. Se găsește sub formă de pudră, batoane ori suplimente alimentare, dar și ca ulei esențial.

Potrivit studiilor efectuate, suplimentele cu scorțișoară ajută la reducerea inflamației din corp, precum și la ameliorarea durerilor de cap cauzate de migrenă.

Deși aceste băuturi naturale pot fi o modalitate utilă pentru a combate o durere acasă, ele nu reprezintă un tratament standard pentru prevenirea și tratarea durerilor de cap.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

