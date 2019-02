Revoltă după ce un medic oncolog pediatru a spus că „avem tot ce ne trebuie în țară”

Preşedintele Societăţii Române de Onco-Hematologie Pediatrică, Monica Dragomir, susţine că, în România, copiii bolnavi de cancer au tot ce le trebuie şi sunt trataţi exact ca în străinătate.

„Din punct de vedere al oncologiei pediatrice, avem tot ce ne trebuie. Au fost şi sunt mici probleme de aprovizionare de-a lungul timpului, dar ca să spunem că e o criza irezolvabilă, am înercat să rezolvăm pe plan local atunci când dintr-un motiv oarecare sursa naţională sau internaţională de medicament nu era disponibilă. Există medicamente care la un moment dat nu au intrat în ţară. Deloc. Că nu au fost fabricate. A fost o perioadă în care nu a fost Cisplatin sau mai ştiu eu ce nu a fost. Ei, am încercat să o rezolvăm cu suport din partea asociaţiilor, fundaţiilor din ţările unde sunt. Dar pentru copii cantităţile sunt relativ mici. Copiii au avut tot ce le trebuie tot timpul. Şi au”, a spus Monica Dragomir, preşedinte Societatea Română de Onco-Hematologie.

Declaraţia a stârnit un val de critici din partea părinţilor, care trec prin această dramă cu copiii lor.

„Când îi aud pe medici că în România se fac aceleaşi protocoale ca în străinatate, simt că ma sufoc de furie şi neputinţă. Ok. De cancer se moare peste tot în lume. Dar în România se moare parcă prea mult. Mult prea mult”, scrie revoltată Magda Vasiliu.

Totul a pornit de la un caz difuzat la Digi24: un copil de 3 ani, diagnosticat cu leucemie şi plimbat prin spitale până s-a îmbolnăvit şi de gripă.

Postarea integrală a Magdei Vasiliu:

„Nu cred ca e zi in care sa nu aud de vreo nenorocire petrecuta in spitalele din Romania. Cum sa nu primesti la Fundeni un copil suspect de leucemie pe motiv ca n are bilet de trimitere??? Cand dracu' se va vindeca tara asta de mania hartogariei??? Cum sa tii un copil, la camera de garda 8 ore??? In ultima saptamana am aflat ca Giulia, venita la Roma dupa luni de zile de tratament in Romania, ar putea avea inca o leziune osoasa care n a fost investigata la Bucuresti. Ca oricum, piciorul se taie, nu?? Ce sa investigam tot scheletul piciorului bolnav? Nu. Facem pe portiuni. Ca e mai comod si mai ieftin... Alt copil, cu osteosarcom, are un nodul pulmonar caruia la Bucuresti nu i a dat nimeni importanta. Scrie in referatul medical " de urmarit" Dar nu le a spus nimeni parintilor, pana n au ajuns la Roma, ca in osteosarcom, aparitia metastazelor schimba dramatic prognosticul... Alta fetita, de nici doi ani, nu are neuroblastom, cum s a spus la Bucuresti... La Roma au descoperit ca are un alt tip de tumora, mult mai agresiva... Dar, in actele de la Bucuresti scrie negru pe alb neuroblastom. Ce biopsie au facut??? Cine raspunde pentru un diagnostic gresit?? Sunt trei cazuri de care aflu in doar o saptamana... Si ne mai miram ca mor copiii pe capete?!? Iar cand ii aud pe medici ca in Romania se fac aceleasi protocoale ca in strainatate simt ca ma sufoc de furie si neputinta. Ok. De cancer se moare peste tot in lume. Dar in Romania se moare parca prea mult. Mult prea mult.”

