Riscul de a muri de cancer de col uterin înainte de 30 de ani, aproape de zero după imunizarea anti-HPV

Vaccinarea împotriva HPV, introdusă în Anglia în 2008 pentru fetele cu vârste de 12 și 13 ani, a redus aproape la zero riscul de deces provocat de cancerul de col uterin înainte de vârsta de 30 de ani, arată un studiu de referință realizat de cercetători de la Queen Mary University of London. Datele arată că, între 2020 și 2024, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani, o premieră într-un interval de cinci ani. Specialiștii spun că, fără vaccin, ar fi fost estimate cel puțin 23 de decese, iar până acum aproximativ 200 de vieți au fost salvate doar în Anglia, relatează BBC.

O singură doză, un efect uriaș

Cercetarea este prima de acest fel care analizează direct impactul vaccinului asupra mortalității și vine cu rezultate considerate istorice de comunitatea medicală.

„Este incredibil să te gândești că o singură injecție poate aproape elimina un anumit tip de cancer”, a declarat profesorul Peter Sasieni, coordonatorul studiului.

Per ansamblu, cancerul de col uterin rămâne al 14-lea cel mai frecvent tip de cancer la femei în Regatul Unit, cu aproximativ 3.300 de cazuri noi în fiecare an.

Medicii estimează că HPV, virus transmis prin contact apropiat piele pe piele, este responsabil pentru 99% dintre cazuri.

Deși majoritatea infecțiilor dispar de la sine, unele pot provoca modificări celulare care, în timp, duc la cancer.

200 de vieți salvate și zero decese în grupa tânără

Potrivit autorilor raportului, numărul deceselor va continua să scadă pe măsură ce generațiile vaccinate vor înainta în vârstă.

Cancer Research UK, organizația care a finanțat studiul, a descris rezultatele drept „un prag incredibil”.

„Știm că vaccinul HPV este extrem de eficient în prevenirea cancerului de col uterin încă dinainte de apariția bolii, iar pentru prima dată aceste rezultate arată că el salvează vieți”, a declarat Michelle Mitchell, director executiv al organizației.

Alexandra Legg a terminat școala chiar înainte ca vaccinul HPV să fie introdus în Anglia.

În 2021, în timp ce își pregătea nunta, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin la 30 de ani.

„Îmi amintesc momentul în care am auzit cuvintele și pur și simplu simțeam că nu mai pot respira”, a povestit ea.

Tratamentul a inclus îndepărtarea ganglionilor limfatici din abdomen, însă medicii au reușit să păstreze o parte din colul uterin, oferindu-i șansa de a avea un copil.

Un an mai târziu s-a născut fiica ei, Ivy.

„Susțin cu toată convingerea acest vaccin și, când Ivy va fi suficient de mare, va fi prima la coadă”, a spus Alexandra.

Rata vaccinării scade, iar medicii trag un semnal de alarmă

Deși rezultatele sunt spectaculoase, specialiștii avertizează că rata vaccinării a scăzut sub nivelul recomandat.

Datele UK Health Security Agency arată că doar 76% dintre fetele din Anglia erau vaccinate până la vârsta de 15 ani în perioada 2024-2025, sub pragul de 90% recomandat de World Health Organization pentru eliminarea cancerului de col uterin.

În paralel, autoritățile britanice continuă campaniile de vaccinare și trimit kituri de auto-testare femeilor care nu s-au prezentat la screening.

Din 2019, vaccinul HPV este administrat și băieților, protejându-i împotriva mai multor tipuri de cancer și reducând riscul transmiterii virusului.

Editor : Ș.A.