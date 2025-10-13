Live TV

Riscul de a rămâne fără un picior era mare. Cum a fost tratată o femeie

dr_anca_chitic_sanador Articol susținut de SANADOR

În cazurile medicale complexe, care aparent nu pot fi rezolvate decât prin soluții radicale, colaborarea între medici de diferite specialități și folosirea unor tehnici avansate permit găsirea unor soluții terapeutice remarcabile, care redau pacientului șansa la o viață normală.

Un astfel de exemplu este Neculina, în vârstă de 60 ani, care risca amputarea piciorului. Dar, beneficiind de îngrijire medicală potrivită, a scăpat de această măsură extremă și de durerile puternice de picioare, cauzate de boala numită arteriopatie obliterantă. Aceasta nu era singura problemă de sănătate a Neculinei. Vasele de sânge din abdomenul femeii erau afectate și de un tratament oncologic agresiv pentru cancer avansat de col uterin, prin care tocmai trecuse.

Medicii din localitatea unde își avea domiciliul nu i-au oferit o soluție viabilă, astfel că Neculina a decis să vină la Spitalul Clinic SANADOR, în speranța că va fi ajutată în mod real. Aici, în urma mai multor investigații, a fost diagnosticată cu ischemie critică de membre inferioare, cu ocluzie de artere iliace, motiv pentru care circulația sângelui era blocată la nivelul membrelor inferioare, cu o afectare mai mare la piciorul stâng. Practic, acest membru nu mai avea puls, prezenta parestezii, leziuni trofice cu necroză severă la nivelul degetului mare și al călcâiului. Neculina avea așadar un risc major de amputare a piciorului stâng.

Pentru ca acest scenariu dramatic să nu devină realitate, medicii Spitalului Clinic SANADOR, cu experiență în chirurgie vasculară și cardiologie intervențională, au reușit să găsească soluții salvatoare. Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională a Spitalul Clinic SANADOR, împreună cu Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară la Spitalul Clinic SANADOR, susținute de o întreagă echipă medicală, au realizat cu succes proceduri vasculare hibride de mare dificultate. Mai întâi, au reușit dezobstrucția retrogradă a axului ilio-femural drept prin angioplastii succesive cu balon, urmate de plasarea a două stenturi. Totuși, vascularizația membrului inferior stâng nu a putut fi restabilită în aceeași intervenție, astfel că a fost realizată o nouă procedură de chirurgie vasculară, în care s-a efectuat endarterectomie, plastie de lărgire a arterelor femurale și un bypass femuro-femural. S-a reușit reluarea circulației sanguine pe ambele membre inferioare, dar din cauza instalării necrozei la degetul mare de la piciorul stâng, după câteva săptămâni, a fost nevoie de o minimă amputație a acestuia, realizată tot la Spitalul Clinic SANADOR.

În prezent, Neculina se simte bine și se deplasează pe picioarele ei, fără ajutor și fără dureri.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni vasculare au acces la consulturi de specialitate și investigații avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Atunci când există indicație în acest sens, la Spitalul Clinic SANADOR sunt realizate proceduri vasculare hibride, care combină chirurgia vasculară cu tehnicile endovasculare. Astfel de intervenții sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR de medici de cardiologie intervențională și de chirurgie vasculară cu vastă experiență, în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul specialiștilor de anestezie și terapie intensivă cardiovasculară.

