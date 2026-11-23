În cadrul unor teste recente efectuate pe animale, roboții minusculi introduși în fluxul sanguin s-au dovedit promițători în tratarea cheagurilor de sânge, scrie Live Science.

Microroboții controlați prin magneți pot transporta medicamente către cheagurile de sânge greu accesibile din organism, sporind eficacitatea acestor tratamente care salvează vieți, sugerează primele teste efectuate pe animale.

În testele efectuate pe porci, microroboții au contribuit la dizolvarea cheagurilor de aproximativ 10 ori mai repede decât medicamentele administrate separat. Echipa de cercetare lucrează acum la teste suplimentare de siguranță pentru a pregăti tehnologia în vederea unor eventuale studii clinice pe oameni.

„Întregul concept este inspirat din natură”, a declarat cercetătoarea principală Simone Schürle, profesoară de microsisteme medicale la ETH Zürich. „Există aceste bacterii minuscule care au mici structuri magnetice pe care le folosesc pentru a se orienta cu ajutorul câmpului magnetic al Pământului, iar noi am fost cu adevărat impresionați de fizica și proprietățile lor atunci când sunt expuse la câmpuri magnetice rotative”, a declarat Schürle pentru Live Science.

ETH Zürich a anunțat cercetarea într-un comunicat din 9 noiembrie. Aceasta nu a fost încă descrisă într-un studiu evaluat de colegi.

Roboți minusculi care se rostogolesc prin vasele de sânge

Dacă nu sunt tratate, cheagurile de sânge pot provoca leziuni care pun viața în pericol. Aceste blocaje pot restricționa fluxul de sânge către țesuturile esențiale ale organismului, declanșând evenimente cardiovasculare grave, precum infarcturi miocardice sau accidente vasculare cerebrale, care privesc celulele de oxigen.

Medicii pot fie să îndepărteze cheagurile manual cu ajutorul unor instrumente, fie să administreze medicamente care dizolvă cheagurile, numite trombolitice, în apropierea locului blocajului. Cu toate acestea, aducerea acestor medicamente pe ultimii câțiva milimetri ai traseului lor este adesea cea mai dificilă parte.

„Când o conductă se blochează într-un sistem de conducte ramificate, fluidul întâmpină o rezistență mai mare și, în schimb, curge pe rute alternative pe care poate trece mai ușor”, a explicat Schürle. „Așadar, când încerci apoi să introduci medicamente pentru a dizolva cheagul, acestea nu vor ajunge în această zonă deoarece este ocluzată [blocată].”

Aici pot ajuta microboții. Aceștia sunt particule minuscule ale căror mișcări pot fi controlate de magneți externi, care îi fac să se rotească și să se rostogolească prin vasele de sânge. Acești microboți pot redirecționa fluxul sanguin întrerupt și, astfel, pot transporta medicamentele esențiale direct la țintă, afirmă Schürle și echipa sa.

Foto: ETH Zurich https://ethz.ch/

Fiecare microbot în formă de glonț conține un schelet magnetic format din nanoparticule de oxid de fier, înconjurat de o înveliș protector din polimer hidrogel. Când sunt expuși la un câmp magnetic rotativ, microboții încep, practic, să facă tumbe prin vasul de sânge, creând mici vârtejuri care ajută la transportul medicamentelor împreună cu ei.

Un aspect esențial este faptul că scheletul rigid al microboților asigură o rotație previzibilă, în timp ce corpul din gel împiedică particulele să se lipească între ele și să formeze aglomerări.

Echipa a testat mai întâi microboții într-un model din siliciu al unui vas de sânge care conținea cheaguri de sânge de porc. Cu ajutorul microparticulelor rotative, un medicament trombolitic a dizolvat blocajele de aproximativ 10 ori mai repede decât ar fi făcut-o medicamentul administrat singur. Aceasta este o diferență care poate salva vieți, au afirmat cercetătorii.

Apoi au repetat experimentul pe porci vii, introducând cheaguri în vasele de sânge din fiecare rinichi al animalelor. „Când am introdus micro-roboții noștri împreună cu un medicament convențional de ultimă generație, am reușit să restabilim fluxul sanguin către o zonă mult mai extinsă decât în cazul în care ar fi fost administrat doar medicamentul”, a spus Schürle. „Următorul pas este realizarea unor studii de siguranță pe o perioadă mai lungă de timp și pe animale mai mari.”

Studiile anterioare privind siguranța, efectuate pe șoareci, au arătat că atât oxidul de fier, cât și polimerul din care este alcătuită învelișul de gel se descompun în mod sigur în organism în decurs de câteva săptămâni. Cu toate acestea, echipa va trebui acum să demonstreze că dispozitivul este sigur la mamifere mai mari înainte ca acesta să poată fi testat pe pacienți umani; ultimul lor test efectuat pe porci nu a analizat modul în care s-a descompus dispozitivul sau starea porcilor după dizolvarea cheagurilor.

Foto: ETH Zurich https://ethz.ch/

În cele din urmă, cercetătorii speră ca acești roboți să poată fi injectați în organism împreună cu medicamentul trombolitic. Odată ajunși în interior, aceștia ar fi controlați de electromagneți direcționați, ceea ce ar face ca tehnica să fie ușor de integrat în procedurile clinice existente pentru tratarea cheagurilor.

Cercetarea echipei se află încă în proces de evaluare inter pares, dar Schürle a depus o cerere de brevet pentru producția micro-roboților, care utilizează o tehnică microfluidică bazată pe picături pentru a forma fiecare particulă în parte.

„Este o metodă foarte ieftină și cu randament ridicat de producere a micro-roboților”, a spus ea. „Este vorba despre îmbunătățirea procedurii [de dizolvare a cheagurilor] acolo unde aceasta prezintă deficiențe și despre a ajuta medicamentele să parcurgă ultimii milimetri pentru a fi cu adevărat eficiente.”

Editor : A.P.