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Rogobete anunță că un nou examen de specialitate pentru medici va fi organizat la termen, în februarie-martie 2027

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Foto: Guliver/GettyImages
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că examenul de specialitate va fi organizat la termen, adică în lunile februarie-martie şi nu în noiembrie - decembrie, aşa cum s-a speculat. Rogobete a precizat că a luat această deizie având în vedere numărul mare de candidaţi care au promovat acest examen la precedenta sesiune.

„În primul rând, vreau să explic puţin tehnic ce înseamnă examenul de specialitate. Ministerul Sănătăţii are un singur rol şi anume cel administrativ şi legislativ. Nu Ministerul Sănătăţii face subiectele, nu Ministerul Sănătăţi face baremele, nu Ministerrul Sănăţii corectează. Universităţile, Alianţa G6 a fost implicată în realizarea subiectelor şi a corecturii şi aşa mai departe, doar pentru a înţelege un pic cum stau lucrurile. Nu se va organiza un nou examen de specialitate în luna noiembrie sau decembrie. Vom organiza examenul de specialitate la termen, adică în februarie-martie acestui an, aşa cum este el prevăzut de obicei, unde sigur se pot înscrie din nou pentru examen cei care nu au promovat”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătăţii a remarcat că a existat un grad de promovabilitate crescut la acest examen.

„Vreau să-i felicit pe cei peste 55-57% care au promovat examenul de specialitate, în special pe cardiologie. Nu pot să nu remarc că exista totuşi un grad de promovabilitate crescut. Nu de 80-90% cum se aşteptau poate anumite persoane, dar totuşi e un grad crescut. Iar pentru celelalte situaţii mai neplăcute vin cu o soluţie, zic eu, de bun simţ şi care va încuraja tânăra generaţie. Nu vreau să organizăm încă o sesiune acum, pentru că nici nu consider că în două luni de zile sau într-o lună de zile au putut să înveţe sau să-şi desfăşoare activitatea. Tocmai de asta vreau să le las un timp mai lung pentru aprofundarea studiilor, pentru a relua materia, mă rog, fiecare cum doreşte. Dar, acum căutăm o măsură legislativă prin care cei care nu au promovat examenul de specialitate să fie plătiţi”, a declarat Rogobete.

Alexandru Rogobete a precizat că nu poate permite ca medicii să rămână şomeri după 5 ani de rezidenţiat.

„La nivelul medicilor rezidenţi ar fi bine să rămână în clinică, în clinica unde au fost rezidenţi, chiar dacă nu au dat concursul, să rămână acolo, să profeseze în continuare cu statut de medic rezident, cu salariu, iar în martie încă o şansă pentru examenul de specialitate. Nu pot să fiu de acord ca medicii să rămână şomeri după 5 ani de rezidenţiat. Şi atunci, pentru mine cel mai uşor ar fi fost în decembrie să mai fac o sesiune. Dar era un gest populist. Nu era un mecanism de rezolvare a problemei un mecanim corect de cum să spun, de soluţionare a problemei, dacă gradul de promovabilitate era 10% sau 5% sau 1 din 10 atunci mă mai gândeam faptul că este aproape 60%. Mai mult de jumătate au luat pe acele subiecte, indiferent cu ce probleme au fost sau nu. Şi atunci, vin cu această soluţie, care eu cred că este mai bună decât populismul, şi anume să rămână angajaţi cu statutul de medic rezident, plătiţi până la următoarea sesiune de examen de specialitate”, a completat Alexandru Rogobete.

Editor : B.E.

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