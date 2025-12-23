Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Prezent în studioul Digi 24 după aprobarea „Ordonanței Trenuleț”, ministrul a explicat și de unde provin banii pentru susținerea acestei măsuri. Este vorba despre economiile făcute din punerea în ordine a sistemului de acordare a concediilor medicale. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună.

Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale și în îngrijirea pacienților, după cum a precizat ministrul. Este vorba despre un impact bugetar de un miliard.

Anunțul vine după negocieri intense purtate „cu argumente și cu responsabilitate față de sistem”, după ce ministrul Rogobete a cerut eliminarea articolului XXI și anularea prorogării creșterii punctului pentru ambulatoriile de specialitate din "Ordonanţa Trenuleţ". Solicitarea a fost aprobată.

„Mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan, viceprim-ministrului Marian Neacșu, viceprim-ministrului Tánczos Barna și ministrului Finanțelor Alexandru Nazare și pentru deschidere, suport și dialogul onest. Mulțumesc colegilor din Ministerul Sănătății și CNAS pentru implicare”, a spus Rogobete.

El a subliniat că "finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem". „Am spus atunci și o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt și să investim mai mult în sănătatea oamenilor”, a explicat ministrul.

„Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgențe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere”, a scris Rogobete pe Facebook, imediat după încheierea ședinței de Guvern.

În forma inițială a ordonanței de reglementare a unor măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată. Rogobete a revenit la masa discuțiilor „cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibrată”.

Ministrul a anunțat că vor continua controalele, ba chiar se vor înăspri, printr-o ordonanță de urgență, pentru a reduce la maximum numărul concediilor medicale fictive.

„Vom da dreptul angajatorilor să sesizeze într-un mod legiferat mult mai clar și mult mai simplu Ministerul Sănătății, dacă în cadrul companiei sau în cadrul instituției există angajați cu acest comportament, în care să apeleze la concedii medicale de două, trei zile sau la concedii medicale nejustificate. Și Ministerul Sănătății a avut angajați care atunci când se face trimistrializarea bugetară și efortul de muncă este unul crescut, apelează la concedii medicale. Nu este o noutate”, a spus Rogobete.

