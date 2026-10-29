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Rogobete: „Bucureștiul are o restanță de suflet”. La 11 ani de la tragedia Colectiv, Capitala încă nu are un spital pentru mari arși

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Rogobete: Bucureștiul are o restanță de suflet Cum a fost construit noul centru de la „Marius Nasta”

La 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, Bucureștiul încă nu are un spital pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că realizarea unei astfel de unități medicale reprezintă o „restanță de suflet” față de victime și și-a exprimat speranța că demersurile pentru construirea spitalului vor putea începe anul viitor. Declarațiile au fost făcute la inaugurarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din cadrul Institutului „Marius Nasta” din Capitală.

Rogobete: Bucureștiul are o restanță de suflet

Ministrul Sănătății a afirmat că Bucureștiul are nevoie de un centru pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, evocând tragedia produsă în urmă cu 11 ani în clubul Colectiv.

„Bucureștiul are o restanță de suflet, o restanță pentru demnitatea oamenilor care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că două centre pentru mari arși, la Timișoara și Târgu Mureș, au fost finalizate și a făcut referire și la centrul destinat copiilor din București.

„În România există 3 centre de arși grav, unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș care sunt finalizate, cel din București pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arși grav în București și sper ca anul viitor să putem începe demersurile pentru acest mare proiect de care, evident, domnul ministru al finanțelor știe foarte bine”, a declarat Rogobete.

Cum a fost construit noul centru de la „Marius Nasta”

Referindu-se la inaugurarea noului centru medical, Alexandru Rogobete a explicat că proiectul părea, în 2022, unul dintre cele mai dificile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La acel moment, Alexandru Rafila conducea Ministerul Sănătății, iar Rogobete era secretar de stat și coordona proiectele finanțate prin PNRR.

„Aveam multe dosare care descriau proiectul tehnic și un teren cu o clădire care stătea să cadă. Ne uitam toți unii la alții și nu știam cum vom începe acest proiect pentru că la momentul respectiv părea unul dintre cele mai grele proiecte din PNRR”, a relatat ministrul.

Potrivit acestuia, soluția a venit din partea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care a propus ca administrația locală să preia implementarea proiectului.

„Și la 3 ani distanță, nu-mi vine să cred că suntem în noul corp de clădire pentru Institutul de Pneumoftiziologie din Marius Nasta, primul institut de acest gen construit după Revoluție”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a subliniat că realizarea proiectului a fost rezultatul unei colaborări între mai multe instituții și le-a mulțumit oficialilor implicați, inclusiv ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru prioritizarea plăților și a bugetelor destinate sistemului medical.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre dificultățile financiare întâmpinate pe parcursul construcției. Ministrul a susținut că firma responsabilă de lucrări a suportat inițial o parte importantă a costurilor, în condițiile în care plata facturilor a fost întârziată din cauza măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

Oficialul i-a mulțumit constructorului pentru răbdare și a afirmat că, în ciuda acestor probleme, proiectul a fost finalizat.

Ministrul și-a exprimat totodată speranța că autoritățile vor putea continua investițiile în infrastructura medicală și vor începe construcția altor spitale în România.

Editor : Ș.A.

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