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Rogobete, despre legea salarizării unice: Plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea numărul unu

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - PSD - CONFERINTA - 5 DEC 2025
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre legea salarizării, că a fost vocal în această vară, când se dezbătea proiectul şi nu s-a opus pentru că nu s-au dublat salariile doctorilor, ci pentru că se reduceau drastic salariile personalului medical şi asta ar fi dus la cel mai mare exod al personalului medical din ultimii 20 de ani. El a menţionat că plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea sa numărul unu în ceea ce priveşte resursa umană.

„Am discutat mult cu sindicatele în toată această perioadă şi am fost, aş putea spune, poate cel mai vocal în vara acestui an, nu pentru că nu creşteau salariile doctorilor, ci pentru că erau reduceri de până la 1.000 de euro pe lună. Medici ATI, medici primari de anestezie, terapie intensivă, pierdeau până la 4.000-5.000 de lei pe lună. O asistentă medicală pierdea între 1.000 şi 1.500 de lei pe lună. De asta am fost vocal. N-am fost vocal şi nu m-am opus pentru că nu s-au dublat salariile doctorilor, ci pentru că se reduceau drastic salariile personalului medical şi asta ar fi dus la cel mai mare exod al personalului medical din ultimii 20 de ani”, a spus ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă, la preluarea mandatului.

Alexandru Rogobete a anunţat că, după ce se instalează şi reorganizează echipa, probabil săptămâna viitoare se va vedea cu sindicatele.

„Spun încă o data, personalul medical nu cere dublarea salariilor. Rezolvarea inechităţilor, care în sănătate nu sunt foarte multe, adică avem inechităţi în zona de personal TESA, auxiliar, mă rog, în alte zone mai există inechităţi, dar nu atât de multe, pentru că aduceţi-vă aminte, eram secretar de stat în 2023-2024, noi am mai făcut corecturi pe legea salarizării pentru domeniul de sănătate şi atunci o mare parte din ele au mai fost echilibrate”, a subliniat ministrul.

El a arătat că gărzile sunt prioritatea sa.

„Plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea numărul 1 în ceea ce priveşte resursa umană, cu includerea rezidenţilor la plata gărzilor şi reducerea treptată, evident treptată, ţinând cont de ecosistemul financiar al ţării, a deficitului de personal”, a menţionat Alexandru Rogobete.

Editor : B.E.

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