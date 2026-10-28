Rogobete, despre „una dintre cele mai mari crize din Sănătate în ultimii 10 ani”: „Dacă Doamne ferește aș fi avut un accident colectiv”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre decizia de mutare a unor bani către unităţile de primiri urgenţe, după primele zile de mandat, că se simţea ca pe un butoi plin cu pulbere şi, dacă în acele zile ar fi avut un accident colectiv, cu victime multiple, spitalele nu erau pregătite pentru asigurarea asistenţei de urgenţă. Ministrul a arătat că este una dintre cele mai mari crize financiare din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani.

„Este una dintre cele mai mari crize financiare din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani. Cele mai afectate componente din sistemul de sănătate sunt zona de medicină de urgenţă, zona de ambulanţă, SMURD şi, sigur, lista poate continua, programele naţionale de acţiuni prioritare, anestezie, terapie intensivă, secţiile pentru nou-născuţi, pentru arşi gravi. Discutăm despre componentele critice, componentele de urgenţă, componentele care tratează pe cei mai gravi şi cei mai complexi pacienţi din sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete la Europa FM.

El a precizat că există multe datorii în sistemul de sănătate.

„Există datorii semnificative în zona de servicii medicale. La două zile de la preluarea mandatului, am reuşit, împreună cu colegii din Ministerul Sănătăţii, am identificat din alte zone, din alte proiecte (..) şi am mutat 150 de milioane din anumite componente către zonele cu presiune. Şi aici vorbesc de unităţile de primire urgenţă şi serviciile de ambulanţă. De ce am făcut asta? Vă spun sincer, mă simţeam ca pe un butoi plin cu pulbere. Doamne, fereşte, dacă în acele zile aş fi avut un accident colectiv, cu victime multiple, spitalele nu erau pregătite pentru a asigura serviciile de urgenţă, serviciile complexe de intervenţie rapidă. Şi atunci am hotărât să mut bani de la anumite proiecte, fără a le pune în pericol, acolo unde plăţile erau preconizate pentru decembrie, de exemplu, să mut aceşti bani către unităţile de primire urgenţă”, a arătat ministrul Sănătăţii.

Rogobete: Incompetenţa fostului preşedinte CNAS a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale. Bolojan, om care nu are viziune

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nepriceperea, incompetenţa administrativă a fostului preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale. El a răspuns şi criticilor care au venit de la fostul premier Ilie Bolojan, arătând că acestuia, când aude de el, i se ridică părul în cap. „Mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune şi care nu înţelege sistemul de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete despre Bolojan.

„Anul trecut, în decembrie 2025, a fost primul an din ultimii 10 ani când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a închis anul fără nicio datorie la farmacii şi la furnizorii din programele Naţionale de Sănătate. (..) Din martie, au început să fie realizate aceste datorii. Din păcate, da”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Europa FM.

El a explicat că bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost aprobat încă de la început.

„Exista, într-adevăr, un deficit financiar pe finalul anului pentru anumite programe şi sigur că ne bazam pe rectificarea bugetară care trebuia făcută în septembrie, în condiţii optime. Eu spun cu toată responsabilitatea, vorbim despre nepriceperea, despre incompetenţa administrativă a fostului preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale”, a menţionat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai afirmat că „întotdeauna au existat blocaje punctuale, discontinuităţi de aprovizionare, crize financiare pe domenii micuţe, dar o criză generală la nivel naţional în programele mari de oncologie, de boli cardiovasculare, de pediatrie nu am mai avut de foarte, foarte mult timp”.

„La CNAS am nişte obiective clare. În primul rând vreau să realizăm un audit financiar, nu pentru a căuta vinovaţi, că nu ăsta e scopul meu, pentru a identifica erorile administrative şi fiscal-bugetare din ultima perioadă şi pentru a le putea corecta, pentru a putea asigura o continuare fluidă a programelor, pentru ca pacienţii să poată avea acces la medicamente. Nu este normal ca pacienţii să alerge între spitale, pentru a-şi găsi medicamentele”, a subliniat Rogobete.

Despre acuzaţiile lui Ilie Bolojan că a lăsat deliberat serviciile de urgenţă fără bani, Alexandru Rogobete a spus: „Domnului Bolojan, când aude de mine, i se ridică părul în cap. Pentru că nu are”.

„E o plăcere să discutăm în contradictoriu, pentru că am cifre care îl contrazic şi asta îmi creează o oarecare plăcere. Am mai avut mai multe conflicte, nu doar unul, din momentul în care mi-am dat seama că premierul României cere ministrului Sănătăţii să reducă cheltuielile de personal cu 10%, în condiţiile în care sistemul de sănătate plăteşte gărzile medicilor la valoarea anului 2018, sau, dacă nu reduc cu 10% salariile, să dau afară 10% pentru a face o economie în buget. Asta a fost discuţia mea cu premierul, la el în birou. Nu cred că o neagă nimeni. Atunci mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune şi care nu înţelege sistemul de sănătate", a menţionat Alexandru Rogobete.

„E o diferenţă mare între a face reforme pe bune şi a te face că faci reforme şi a susţine că ceea ce vrei tu să faci este o reformă. N-a făcut nicio reformă. Oricine din ţara asta, dacă îl puneam în fruntea Guvernului, putea să taie”, a mai comentat ministrul.

Editor : A.C.