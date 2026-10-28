Live TV

Rogobete, despre „una dintre cele mai mari crize din Sănătate în ultimii 10 ani”: „Dacă Doamne ferește aș fi avut un accident colectiv”

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rogobete: Incompetenţa fostului preşedinte CNAS a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale. Bolojan, om care nu are viziune 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre decizia de mutare a unor bani către unităţile de primiri urgenţe, după primele zile de mandat, că se simţea ca pe un butoi plin cu pulbere şi, dacă în acele zile ar fi avut un accident colectiv, cu victime multiple, spitalele nu erau pregătite pentru asigurarea asistenţei de urgenţă. Ministrul a arătat că este una dintre cele mai mari crize financiare din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani. 

„Este una dintre cele mai mari crize financiare din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani. Cele mai afectate componente din sistemul de sănătate sunt zona de medicină de urgenţă, zona de ambulanţă, SMURD şi, sigur, lista poate continua, programele naţionale de acţiuni prioritare, anestezie, terapie intensivă, secţiile pentru nou-născuţi, pentru arşi gravi. Discutăm despre componentele critice, componentele de urgenţă, componentele care tratează pe cei mai gravi şi cei mai complexi pacienţi din sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete la Europa FM. 

El a precizat că există multe datorii în sistemul de sănătate. 

„Există datorii semnificative în zona de servicii medicale. La două zile de la preluarea mandatului, am reuşit, împreună cu colegii din Ministerul Sănătăţii, am identificat din alte zone, din alte proiecte (..) şi am mutat 150 de milioane din anumite componente către zonele cu presiune. Şi aici vorbesc de unităţile de primire urgenţă şi serviciile de ambulanţă. De ce am făcut asta? Vă spun sincer, mă simţeam ca pe un butoi plin cu pulbere. Doamne, fereşte, dacă în acele zile aş fi avut un accident colectiv, cu victime multiple, spitalele nu erau pregătite pentru a asigura serviciile de urgenţă, serviciile complexe de intervenţie rapidă. Şi atunci am hotărât să mut bani de la anumite proiecte, fără a le pune în pericol, acolo unde plăţile erau preconizate pentru decembrie, de exemplu, să mut aceşti bani către unităţile de primire urgenţă”, a arătat ministrul Sănătăţii. 

Rogobete: Incompetenţa fostului preşedinte CNAS a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale. Bolojan, om care nu are viziune 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nepriceperea, incompetenţa administrativă a fostului preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale. El a răspuns şi criticilor care au venit de la fostul premier Ilie Bolojan, arătând că acestuia, când aude de el, i se ridică părul în cap. „Mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune şi care nu înţelege sistemul de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete despre Bolojan. 

„Anul trecut, în decembrie 2025, a fost primul an din ultimii 10 ani când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a închis anul fără nicio datorie la farmacii şi la furnizorii din programele Naţionale de Sănătate. (..) Din martie, au început să fie realizate aceste datorii. Din păcate, da”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Europa FM. 

El a explicat că bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost aprobat încă de la început.  

„Exista, într-adevăr, un deficit financiar pe finalul anului pentru anumite programe şi sigur că ne bazam pe rectificarea bugetară care trebuia făcută în septembrie, în condiţii optime. Eu spun cu toată responsabilitatea, vorbim despre nepriceperea, despre incompetenţa administrativă a fostului preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a generat cea mai mare criză în cadrul programelor naţionale”, a menţionat Alexandru Rogobete. 

Ministrul a mai afirmat că „întotdeauna au existat blocaje punctuale, discontinuităţi de aprovizionare, crize financiare pe domenii micuţe, dar o criză generală la nivel naţional în programele mari de oncologie, de boli cardiovasculare, de pediatrie nu am mai avut de foarte, foarte mult timp”. 

„La CNAS am nişte obiective clare. În primul rând vreau să realizăm un audit financiar, nu pentru a căuta vinovaţi, că nu ăsta e scopul meu, pentru a identifica erorile administrative şi fiscal-bugetare din ultima perioadă şi pentru a le putea corecta, pentru a putea asigura o continuare fluidă a programelor, pentru ca pacienţii să poată avea acces la medicamente. Nu este normal ca pacienţii să alerge între spitale, pentru a-şi găsi medicamentele”, a subliniat Rogobete.  

Despre acuzaţiile lui Ilie Bolojan că a lăsat deliberat serviciile de urgenţă fără bani, Alexandru Rogobete a spus: „Domnului Bolojan, când aude de mine, i se ridică părul în cap. Pentru că nu are”. 

„E o plăcere să discutăm în contradictoriu, pentru că am cifre care îl contrazic şi asta îmi creează o oarecare plăcere. Am mai avut mai multe conflicte, nu doar unul, din momentul în care mi-am dat seama că premierul României cere ministrului Sănătăţii să reducă cheltuielile de personal cu 10%, în condiţiile în care sistemul de sănătate plăteşte gărzile medicilor la valoarea anului 2018, sau, dacă nu reduc cu 10% salariile, să dau afară 10% pentru a face o economie în buget. Asta a fost discuţia mea cu premierul, la el în birou. Nu cred că o neagă nimeni. Atunci mi-am dat seama că stau la masă cu un om care nu are viziune şi care nu înţelege sistemul de sănătate", a menţionat Alexandru Rogobete. 

„E o diferenţă mare între a face reforme pe bune şi a te face că faci reforme şi a susţine că ceea ce vrei tu să faci este o reformă. N-a făcut nicio reformă. Oricine din ţara asta, dacă îl puneam în fruntea Guvernului, putea să taie”, a mai comentat ministrul. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
2
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
3
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
4
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
Digi Sport
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Rogobete spune că nu e nicio „ceartă” în Guvern între Grindeanu și Nazare: E normal să vezi cifrele reale, corecte
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
Rogobete anunță că un nou examen de specialitate pentru medici va fi organizat la termen, în februarie-martie 2027
alexandru rogobete face declaratii
Presiune financiară asupra spitalelor și serviciilor de ambulanță. Rogobete: „Nu ne permitem blocaje”. Ce măsuri pregătește ministerul
medic stetoscop profi
Alexandru Rogobete anunță schimbări în comisiile care echivalează diplomele medicilor. „Orgoliile personale nu au ce căuta în decizii”
medic profimedia
Rogobete: „Îmi doresc plata gărzilor pentru rezidenţii de anul 1, 2 şi 3”. Câți bani în plus s-ar putea primi pentru gărzi suplimentare
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Filmul tragediei feroviare din Spania. Cele 17 minute în care...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv și în următoarele 30 de...
Volodimir Zelenski
Când ar putea avea loc trilaterala Ucraina-SUA-Rusia. Zelenski...
George Simion.
George Simion, după prelungirea arestului preventiv pentru Călin...
Ultimele știri
Transgaz: Sistemul de Transport al gazelor naturale este stabil şi pregătit pentru sezonul rece. Ce grad de umplere au depozitele
Meloni crește taxele pentru bănci, jocuri de noroc și companii energetice pentru a susține bugetul Italiei, cu un deficit peste 3%
Bucureștiul se pregătește de sărbători: 6 milioane de luminițe vor transforma Capitala. Când se deschide Târgul de Crăciun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar: „Nici măcar nu întreabă cât”
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial! Premiu istoric în fotbal: a fost ales "cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile"
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Noua șefă de la Casa de Pensii: 12.000 lei salariu net. A fost membră în 3 Consilii de Administrație
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...