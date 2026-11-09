Rogobete ia în calcul concedierea medicilor care pleacă din spitalul public mai devreme pentru a merge la cabinetul privat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a merge la cabinetele private, relatează News.ro.

Alexandru Rogobete a afirmat, luni seară, la Euronews, că a început un control la nivel naţional, care ar putea dura două-trei luni, inspectorii urmând a verifica programările pacienţilor, pontajele medicilor şi serviciile decontate de CNAS.

Decizia a venit după ce a sunat la mai multe spitale pentru a se programa în Ambulator, dar a constatat că la multe spitale nu se poate face acest lucru.

„Am sunat complet întâmplător în dimineaţa aceea. Am hotărât unde sun fără să anunţ pe nimeni. Am sunat la Timişoara, am sunat la Iaşi, în Bucureşti, Constanţa, Sibiu, şi am avut exemple bune, şi îi felicit (...) Am avut şi exemple grave, unde nu mi s-a răspuns deloc la telefon, unde mi s-a răspuns greu, nici nu am terminat întrebarea sau nici nu am terminat să expun problema şi din start mi s-a spus că nu există locuri decât anul viitor. Am avut locuri în care atitudinea era una, din punctul meu de vedere, greşită”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a explicat că, în urma controlului, se va vedea „un fenomen evident”: „Dacă în programator există zece pacienţi, şi la CNAS decontaţi doar doi, înseamnă că diferenţa de opt sunt pacienţi fictivi doar pentru a-şi bloca programul fictiv în ambulatoriul de specialitate. Vedem cum arată cifrele, nu vreau să mă antepronunţ, deşi am o vagă idee de ceea ce se întâmplă, dar nu vreau să spun nimic până nu vine controlul”.

„Aici apare frustrarea cea mai mare, şi a pacienţilor, dar şi a mea”

El s-a referit la un fenoment care se produce de 20 de ani, „şi mă refer aici şi la plecatul la ora 10 din spitalul public la cabinetul propriu privat sau transferul pacienţilor în mod imoral şi, aş putea spune, chiar ilegal, pe ici, pe colo, către zona privată”.

Ministrul a precizat că ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a merge la cabinetele private.

„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care îşi părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a afirmat ministrul.

„Dau un exemplu - cardiolog, care are la colţul blocului un cabinet propriu, care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienţi. Aici apare frustrarea cea mai mare, şi a pacienţilor, dar şi a mea”, a adăugat ministrul.

„Nu vreau să generalizez. Aşa cum am spus de fiecare dată, în sistemul de sănătate există oameni excepţionali, care stau peste program, care vin de acasă, care fac mai multe gărzi decât ar trebui, dar există şi această categorie care pare că nu vrea să înţeleagă”, a adăugat Rogobete.

Editor : Liviu Cojan