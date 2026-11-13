Alexandru Rogobete îl contrazice pe fostul premier Ilie Bolojan în disputa privind bugetul Sănătății și prezintă un document pe care îl consideră dovada solicitărilor făcute de minister. Ministrul de resort a declarat, în direct la Digi24, că a cerut 660 de milioane de lei pentru serviciile de urgență, dar a primit 440 de milioane, iar la rectificarea bugetară a fost alocată diferența de 200 de milioane.

În interviul acordat în exclusivitate la Digi24, Alexandru Rogobete a fost întrebat despre controversele apărute înaintea rectificării bugetare, după ce mai mulți lideri liberali au susținut că ministerele conduse anterior de PSD ar fi riscat să intre în colaps financiar pentru că foștii miniștri nu ar fi solicitat sumele necesare.

Rogobete a contestat aceste afirmații și a prezentat documentul pe care spune că l-a trimis Ministerul Sănătății.

„Sigur. Uite, vi-l arăt chiar acum. Este documentul care are și număr de înregistrare. Nu este niciun secret. Este documentul plecat de la Ministerul Sănătății în 2 februarie 2026, cu număr de înregistrare, îl spun public, AFR 1163, prin care Ministerul Sănătății solicită 660 de milioane pentru zona de urgență, pentru că s-au tăiat toate în mod egal, la toate domeniile, nu doar la Sănătate. Am primit 440. La rectificarea bugetară am alocat domeniului de urgență 200 de milioane, adică exact cât am avut predicția făcută în ianuarie, atunci când am solicitat bugetul. De asta am spus că e o afirmație mincinoasă și, până la urmă, o dezinformare politică, caracteristică, mă rog, acestor politicieni de care ați vorbit, cei doi, mă refer. Nu este prima minciună pe care o spun în spațiul public”, a declarat Alexandru Rogobete.

De ce nu pot fi reduse fondurile pentru serviciile de urgență

Ministrul a explicat că a avertizat încă de la începutul anului că bugetul serviciilor de urgență nu ar trebui diminuat, întrucât necesarul de finanțare depinde de situații care nu pot fi anticipate cu exactitate: numărul accidentelor rutiere, al pacienților care ajung la urgențe sau al celor internați la terapie intensivă.

„A existat discuția dintre mine și domnul premier, în biroul dânsului, în care i-am spus exact ce s-a întâmplat. Dacă vom tăia de la zona de urgență, unde eu nu pot anticipa numărul de pacienți, nu pot să știu câți facem anul acesta. Sigur, mergem pe un istoric, dar nu pot anticipa numărul de accidente rutiere. Nu am cum, nu pot anticipa numărul de pacienți care vor sta internați la terapie intensivă, cât vor sta internați și cât de complexe vor fi aceste cazuri. Tocmai din acest motiv am spus: domnule, nu putem tăia de aici, pentru că e zonă de siguranță națională: ATI, UPU, sânge, AVC și așa mai departe. Nu s-a înțeles acest lucru, drept dovadă că la rectificare am ajuns exact la bugetul propus inițial”, a afirmat Rogobete.

Acesta a adăugat că suma de 200 de milioane de lei alocată suplimentar serviciilor de urgență nu poate avea un impact semnificativ asupra reducerii deficitului bugetar.

„Din 200 de milioane de la UPU nu reduci deficitul bugetar”, a spus ministrul.

Rogobete susține că a contestat public și alte măsuri ale lui Bolojan

Întrebat de ce a făcut publice mai multe discuții cu Ilie Bolojan abia după ce a plecat din funcția de ministru al Sănătății, Rogobete a susținut că și-a exprimat dezacordul față de măsurile propuse și în perioada în care făcea parte din Guvern. El a dat ca exemplu propunerea de reducere cu 10% a veniturilor personalului medical.

„Le-am făcut. Și atunci, aduceți-vă aminte că atunci când mi-a cerut să tai cu 10% veniturile personalului medical, de sus până jos, în mod egal, pentru a reduce deficitul, am fost cel care a ieșit din Palatul Victoria și s-a dus la un post de televiziune, unde a spus că nu este de acord. Am fost cel care am spus public că îmi dau demisia dacă se întâmplă această reducere a personalului medical.

Să știți că, de obicei, atunci când am un proiect pentru binele sistemului, sunt un om luptător. Nu mă intimidează nimic”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a amintit și de controversa privind prima zi de concediu medical, măsură pe care spune că a corectat-o ulterior, după ce și-a dat seama că decizia fusese influențată de presiunea premierului de atunci.

Citește și: Rogobete le cere pacienţilor să-l anunțe dacă medicul lor nu este în spitalul public la ora 10.00 sau dacă îi transferă la privat

Editor : C.A.