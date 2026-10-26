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Rogobete: „Îmi doresc plata gărzilor pentru rezidenţii de anul 1, 2 şi 3”. Câți bani în plus s-ar putea primi pentru gărzi suplimentare

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Foto: Profimedia
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seaăr, că doreşte includerea la plată inclusiv a gărzilor pentru rezidenţii de anul unu, doi şi trei. Rezindeţii fac şi câte 9-10 gărzi pe lună fără a fi plătiţi în acest moment, De asemenea, ministrul propune plata progresivă a gărzilor, cu o creştere de 25% a tarifului pentru fiecare gardă lunară suplimentară.

Alexandru Rogobete a precizat, luni seară, la TVR 1, că, legislativ, gărzile sunt organizate în acest moment în mai multe tipuri: gardă de urgenţă, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu şi gardă intervenţională pentru specialităţile unde acest lucru este posibil, relatează News.ro.

„Cea mai mare urgenţă, din punctul meu de vedere, este reaşezarea şi regândirea modului în care se realizează gărzile, dar şi adaptarea tarifului de gardă. Şi aici avem deja o propunere (...) care este agreată cu sindicatele, discutată în prealabil în mandatul trecut, dar şi în această vară, plata progresivă”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că există medici care fac o gardă, medici care fac două, trei, patru sau mai multe gărzi pe lună.

„Cine face o gardă va avea un tarif, probabil cel aflat acum în plată. Cine face a 2-a gardă pe lună va avea un tarif mai mare, cine face a 3-a gardă pe lună va avea un tarif şi mai mare. Şi aici sunt discuţiile. Dacă ne oprim la a 3-a sau de la a 4-a gardă sau şi la a 4-a gardă, dacă doriţi”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că se gândeşte la „o creştere cu 25% de la o gardă la cealaltă”.

„Şi mai vreau să anunţ o noutate la care ţin foarte mult (...) Este vorba de respectul faţă de medicii rezidenţi şi de stimularea lor pentru pentru această profesie. În momentul de faţă, medicii rezidenţi anul unu, doi şi trei, în multe locuri, nu sunt plătiţi pentru gărzi. Unii fac şi opt, nouă, 10 gărzi pe lună neplătite, ori eu nu consider că este corect acest lucru şi îmi doresc includerea la plată inclusiv a gărzilor pentru rezidenţii de anul unu, doi şi trei”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Editor : Liviu Cojan

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