Alexandru Rogobete acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private, vineri, după moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. „Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut și uite unde am ajuns”, a declarat ministrul, care a avertizat clinicile care funcționează ilegal să se închidă singure, „până nu vin eu să le închid”.

În urma incidentului în care o fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Sectorul 3, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat primele concluzii ale verificărilor făcute de echipele trimise la fața locului. Potrivit acestuia, neregulile identificate indică probleme recurente în funcționarea unei părți din sistemul privat de sănătate.

„Vreau pe această cale să transmit toată empatia și sincere condoleanțe familiei pentru drama care a avut loc ieri acolo. Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționare a unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă avem avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și la finalul zilei mor oameni”, a declarat ministrul Sănătății, vineri.

„Am demarat cel mai mare control din ultimii 20 de ani”

Rogobete a subliniat că a declanșat „cel mai mare control din ultimii 20 de ani” la nivel național, în urma căruia au fost deja închise peste 20 de clinici private și alte peste 30 au fost sancționate sever. El a dat și un „ultim avertisment” clinicilor care funcționează în ilegalitate.

„Am demarat poate cel mai mare control în ultimii 20 de ani la nivel național, în care toate direcțiile de sănătate publică și inspecția sanitară de stat verifică toate clinicile private în care există cel puțin o sală de operație. Controlul este unu extins, fiind la nivel național. Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private și am sancționat peste 30 de clinici. Și când spun sancționat mă refer la sancțiuni consistente, dar o să spun ceva care poate o să pară deplasat. Oameni buni, închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toți cei care știți că funcționați în ilegalitate. Puneți cheia pe ușă astăzi și închideți-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătății să le închidă pe toate”, a spus ministrul.

După prezentarea primelor nereguli identificate în urma controlului, ministrul Sănătății a precizat că evaluarea responsabilității medicale nu îi aparține și că acest aspect va fi analizat de instituțiile competente. În schimb, el a subliniat problemele administrative constatate la clinica unde a avut loc tragedia.

„Eu nu pot să îmi dau cu părerea despre actul medical. Nu am voie să fac acest lucru. Sigur că va începe și o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu din punct de vedere administrativ este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normativele”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Rogobete denunță haosul din sistem

Referitor la situația găsită în clinică și despre lipsa respectării normelor în unele unități medicale private, ministrul a extins discuția la problemele sistemice care, spune el, se repetă de ani de zile și generează tragedii.

„Aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic. Și uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să facă apel public să-și închidă clinicile dacă funcționează ilegal. Dar este o realitate dură. Este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicilor, în loc să o renoveze și să o reabiliteze și să respecte normativul așa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în București clinici ale unor somități și vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a mai subliniat Rogobete.

În finalul declarațiilor, ministrul a precizat că deciziile privind funcționarea clinicii nu vor fi influențate de discuții cu administratorii acesteia, ci exclusiv de rezultatele controalelor oficiale și de raportul instituțiilor competente.

„Eu nu discut cu conducerea clinicilor private, discut cu Inspecția Sanitară de Stat și cu corpul meu de control. Aștept raportul final, care probabil va fi gata. Luni vom lua deciziile finale, dar cel mai probabil vă spun că și această clinică va fi închisă”, a concluzionat ministrul Sănătății.

