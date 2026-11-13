Rogobete le cere pacienţilor să-l anunțe dacă medicul lor nu este în spitalul public la ora 10.00 sau dacă îi transferă la privat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus vineri că îi roagă pe toţi pacienţii să îi scrie, atunci când există situaţii în care medicul la ora 10.00 nu este în spitalul public sau atunci când îi transferă de la public la privat.

”Am anunţat multe controale în perioada următoare, ele au început deja. În principiu vă spun ce caut. Nu voi căuta senzaţionalul sub nicio formă, nu fac controalele astea doar pentru a crea presiune publică sub nicio formă. Caut în special respectarea programului de lucru în sistemul public de către medicii care fac şi public şi privat”, a spus Rogobete, potrivit News.ro.

”Rog toţi pacienţii să îmi scrie, aşa cum au făcut-o săptămâna trecută, atunci când există astfel de situaţii în care medicul la ora 10.00 nu este în spitalul public sau atunci când îi transferă de la public la privat. Şi le promit tuturor că mă duc direct acolo unde mi-a fost făcută sesizarea, ordinele de ministru semnate aseară se bazează exclusiv pe sesizările pacienţilor”, a mai declarat ministrul.

El a precizat că în spitalul Colentina nu s-a terminat controlul şi încă se analizează foile de pontaj şi serviciile decontate în regimul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Întrebat ce riscă medicii care nu respectă programul de lucru, ministrul a arătat că se ajunge la desfacerea contractului de muncă.

El a precizat că nu vrea să generalizeze, pentru că există medici excepţionali în ţara asta care stau peste program, care vin de acasă pentru pacienţii lor, care fac mai multe gărzi decât este necesarul, însă ”există şi acele situaţii, excepţii, în care nu vor să înţeleagă că nu mai merge cum mergea acum 20 de ani”.

Editor : M.B.