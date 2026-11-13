Live TV

Rogobete le cere pacienţilor să-l anunțe dacă medicul lor nu este în spitalul public la ora 10.00 sau dacă îi transferă la privat

Data publicării:
Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus vineri că îi roagă pe toţi pacienţii să îi scrie, atunci când există situaţii în care medicul la ora 10.00 nu este în spitalul public sau atunci când îi transferă de la public la privat.

”Am anunţat multe controale în perioada următoare, ele au început deja. În principiu vă spun ce caut. Nu voi căuta senzaţionalul sub nicio formă, nu fac controalele astea doar pentru a crea presiune publică sub nicio formă. Caut în special respectarea programului de lucru în sistemul public de către medicii care fac şi public şi privat”, a spus Rogobete, potrivit News.ro.

”Rog toţi pacienţii să îmi scrie, aşa cum au făcut-o săptămâna trecută, atunci când există astfel de situaţii în care medicul la ora 10.00 nu este în spitalul public sau atunci când îi transferă de la public la privat. Şi le promit tuturor că mă duc direct acolo unde mi-a fost făcută sesizarea, ordinele de ministru semnate aseară se bazează exclusiv pe sesizările pacienţilor”, a mai declarat ministrul.

El a precizat că în spitalul Colentina nu s-a terminat controlul şi încă se analizează foile de pontaj şi serviciile decontate în regimul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Întrebat ce riscă medicii care nu respectă programul de lucru, ministrul a arătat că se ajunge la desfacerea contractului de muncă.

El a precizat că nu vrea să generalizeze, pentru că există medici excepţionali în ţara asta care stau peste program, care vin de acasă pentru pacienţii lor, care fac mai multe gărzi decât este necesarul, însă ”există şi acele situaţii, excepţii, în care nu vor să înţeleagă că nu mai merge cum mergea acum 20 de ani”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
3
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Digi Sport
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
Secţia ATI pentru nou-născuţi de la Marie Curie se mărește cu 20 de paturi, anunță Alexandru Rogobete
medicamente in farmacie
Farmacii la tot pasul în orașe, niciuna în 486 de comune. Cum supraviețuiesc românii din localitățile fără acces la medicamente
mancare spital
Meniurile din spitale, verificate. Manager: Dacă știe cineva să facă mâncare de 22 de lei, trei mese pe zi, să vină în locul meu
spital medici hol gettyimages
Rogobete ia în calcul concedierea medicilor care pleacă din spitalul public mai devreme pentru a merge la cabinetul privat
Ce înseamnă malpraxis medical. Sursă Foto Getty Images
Programarea în spitale de stat, o misiune imposibilă: „Ori ai relații, ori te duci la privat”. Pacient: „Îmi vine rândul peste 3 ani”
Recomandările redacţiei
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt...
original_intalnire_peter_magyar-1
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar în Irlanda, înaintea...
Marian Neacsu ministerul afacerilor interne MAI
Marian Neacșu a cerut suplimentarea forțelor de ordine cu o zi...
sigla psd
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei...
Ultimele știri
România, a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat
Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României
Șeful agenției israeliene Mossad, în vizită la Washington pentru discuții cu înalți oficiali ai administrației Trump (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fără machiaj, în cei mai strâmți colanți și cu părul prins în coc. Dakota Johnson, pozată de paparazzi la...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Polonia vine la București cu un lot de două ori mai valoros decât al României! Cine sunt cei mai scumpi...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...