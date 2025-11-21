Rogobete spune că screeningul sau analizele preventive nu sunt urgență medicală. Ce crede despre amendarea celor care refuză testarea

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că populaţia trebuie informată despre necesitatea screeningului (analize făcute preventiv pentru depistarea din timp a unor maladii, n.r.) şi că fiecare persoană asigurată trebuie să se prezinte, în urma unei programări, la medicul de familie, pentru un control şi pentru recomandarea unor analize/investigaţii medicale.

El a precizat că screeningul nu reprezintă o urgenţă medico-chirurgicală, iar programarea poate dura şi două-trei luni.

„Viziunea pe care o are Ministerul Sănătăţii este de a informa, de a conştientiza nevoia de screening. (...) Medicii de familie pot informa în timp oamenii despre posibilitatea şi despre nevoia de screening. Acum, am tot văzut în spaţiul public şi vreau să răspund la această speculaţie că lista de aşteptare este lungă. Pentru screening, ce vreau să se înţeleagă, este că acesta nu reprezintă o urgenţă medicală. Dacă cineva programează pentru screening peste trei luni, nu este o tragedie. Screeningul se face programat, nu reprezintă o urgenţă medico-chirurgicală. (...) Oamenii trebuie să ştie cu o lună, cu două luni înainte, că la un anumit moment va veni ziua în care trebuie să meargă la cabinetul x sau y sau la medicul de familie pentru procedura de screening”, a afirmat Rogobete, vineri, după Reuniunea Grupului tehnic de lucru pentru elaborarea unei Strategii Naţionale de Prevenţie în Sănătate, transmite Agerpres.

Ministrul a explicat că screeningul presupune analize medicale de laborator şi alte tipuri de investigaţii - de exemplu ecografie sau mamografie - care pot detecta în timp apariţia unor boli care, nediagnosticate din timp, se tratează mult mai greu.

„Cel mai probabil că medicul de familie va avea această responsabilitate de a informa toţi asiguraţii despre posibilitatea şi nevoia de screening, dar şi noi, Ministerul Sănătăţii, prin campaniile pe care le derulăm, vom informa cât se poate de mult publicul cu privire la aceste programe. Screeningul nu este doar un test, este un proces complex. În momentul în care anumite boli se depistează în timp, ele vor fi redirecţionate fie către ambulatoriul de specialitate pentru un diagnostic de certitudine, fie către zona de spitalizare continuă sau spitalizare de zi, în funcţie de caz, pentru tratament”, a adăugat Rogobete.

Întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea amendării celor care refuză controlul medical periodic, Rogobete a spus: „Cu amenda, nu sunt de acord cu ea”.

