Live TV

Rogobete spune că screeningul sau analizele preventive nu sunt urgență medicală. Ce crede despre amendarea celor care refuză testarea

Data publicării:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că populaţia trebuie informată despre necesitatea screeningului (analize făcute preventiv pentru depistarea din timp a unor maladii, n.r.) şi că fiecare persoană asigurată trebuie să se prezinte, în urma unei programări, la medicul de familie, pentru un control şi pentru recomandarea unor analize/investigaţii medicale.

El a precizat că screeningul nu reprezintă o urgenţă medico-chirurgicală, iar programarea poate dura şi două-trei luni.

„Viziunea pe care o are Ministerul Sănătăţii este de a informa, de a conştientiza nevoia de screening. (...) Medicii de familie pot informa în timp oamenii despre posibilitatea şi despre nevoia de screening. Acum, am tot văzut în spaţiul public şi vreau să răspund la această speculaţie că lista de aşteptare este lungă. Pentru screening, ce vreau să se înţeleagă, este că acesta nu reprezintă o urgenţă medicală. Dacă cineva programează pentru screening peste trei luni, nu este o tragedie. Screeningul se face programat, nu reprezintă o urgenţă medico-chirurgicală. (...) Oamenii trebuie să ştie cu o lună, cu două luni înainte, că la un anumit moment va veni ziua în care trebuie să meargă la cabinetul x sau y sau la medicul de familie pentru procedura de screening”, a afirmat Rogobete, vineri, după Reuniunea Grupului tehnic de lucru pentru elaborarea unei Strategii Naţionale de Prevenţie în Sănătate, transmite Agerpres.

Ministrul a explicat că screeningul presupune analize medicale de laborator şi alte tipuri de investigaţii - de exemplu ecografie sau mamografie - care pot detecta în timp apariţia unor boli care, nediagnosticate din timp, se tratează mult mai greu.

„Cel mai probabil că medicul de familie va avea această responsabilitate de a informa toţi asiguraţii despre posibilitatea şi nevoia de screening, dar şi noi, Ministerul Sănătăţii, prin campaniile pe care le derulăm, vom informa cât se poate de mult publicul cu privire la aceste programe. Screeningul nu este doar un test, este un proces complex. În momentul în care anumite boli se depistează în timp, ele vor fi redirecţionate fie către ambulatoriul de specialitate pentru un diagnostic de certitudine, fie către zona de spitalizare continuă sau spitalizare de zi, în funcţie de caz, pentru tratament”, a adăugat Rogobete.

Întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea amendării celor care refuză controlul medical periodic, Rogobete a spus: „Cu amenda, nu sunt de acord cu ea”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pastile
Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță că medicii nu sunt vizați de tăierile de salarii: „Am cerut prudenţă, echilibru”. De unde se fac reduceri de cheltuieli
maternitate picioare de bebeluș
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei
mirabela-gradinaru-1-oct
„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Palatul Cotroceni, iluminat în mov
Cazul copilului mort după anestezie. Alexandru Rogobete: „Controlăm toate clinicile private. În câteva săptămâni, avem raportul final”
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o...
Dmitrti Peskov
Peskov spune că Rusia nu știa nimic despre planul de pace...
Ultimele știri
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public
Un șofer beat a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București. Tânărul ar fi consumat și cocaină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de...
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...