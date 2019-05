„România are sânge de rocker”, o nouă campanie de donare de sânge. Cinci formații rock, implicate

Zeci de iubitori ai muzicii rock au dat startul unei noi campanii pentru a atrage atenţia oamenilor asupra importanţei donării de sânge. Doar Centrul de Transfuzie din Bucureşti are nevoie de un număr dublu de donatori pe zi pentru a asigura nevoile bolnavilor.

Zeci de rockeri motociclişti au dat startul unei campanii de conţientizare a importanţei donarii de sânge.

Iulian, motociclist: Donatul salvează vieţi şi noi, mai mult ca alţii, suntem conştienţi de importanţa acestui fapt. România a avut întotdeauna sânge de rocker şi întotdeauna am fost gata să sărim în ajutorul celor care au nevoie.

Stelian Muscalu, motociclist, realizatorul emisiunii Business Club la Digi24: Poate că este un prim pas prin care reuşim să ne apropiem mai mult de cei de lângă noi, indiferent că îi cunoaştem sau nu, indiferent că merg cu două roţi, cu patru roţi.

Cristian Hrubaru, motociclist: România se confruntă cu o criză de sânge şi mulţi dintre semenii noştri la ora asta, din păcate, au nevoie de sângele nostru.

România este la coada clasamentului european când vine vorba de numărul donatorilor de sânge. Donăm de zece ori mai puţin decât danezii şi de nouă ori mai puţin decât britanicii. Rezerva de sânge este mai mică anul acesta cu peste o mie de pungi faţă de acceaşi perioadă a anului trecut. Centrul de Transfuzie Sanguină din Bucureşti deserveşte nu mai puțin de 60 de unităţi medicale.

Doina Goșa, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti: Uneori, în special în perioada de vacanţă sau de zile libere trimitem maşini în jumătate de ţară ca să aducă sânge să putem să facem să facem faţă nevoilor. În general avem în jur de 200-250 de donatori zilnic, însă nu sunt suficienţi aceşti donatori. Deci am avea nevoie de 400 sau chiar 500 de donatori.

Razvan Exarhu inițiatorul campaniei: Mă uitam cum ar fi ca muzica să se transmită o dată cu sângele. Și atunci mi-a venit, am formulat această propoziţie, „România are nevoie de sânge” şi „România are sânge de rocker” şi am transformat-o într-o campanie care mi se pare că poate crea şi mai multă coeziune în rândul ascultătorilor de rock, pentru că mulţi dintre ei nu sunt conştienţi de binele pe care îl pot face o dată la trei luni.

Cinci formaţii rock din România s-au alaturat campaniei „România are sânge de rocker”. Timp de cinci saptamâni, acestea vor cânta cover-uri dupa şlagăre cunoscute şi îi vor îndemna pe fani să doneze sânge.

Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: Donatul de sânge şi votarea, purtatul de centură în maşină, astea ar trebui să fie, cum să zic, la ordinea zilei. Uite că nu sunt! Şi atunci, unul câte unul, fiecare cu ce poate, încercăm să spunem mai departe oamenilor nu într-un mod didactic, „Faceţi lucrul ăsta”, ci pur şi simplu cu modestie.

O singura donare de sânge poate salva cel puţin două vieţi.