Măsură fără precedent. România cere ajutor UE şi NATO în problema imunoglobulinelor

România a cerut, oficial, ţărilor din UE şi NATO ajutor pentru a găsi anticorpii fără de care mii se oameni care suferă de boli rare sunt în pericol.

Solicitarea de ajutor a fost activată în această seară pentru aprovizionarea cu imunoglobuline, a declarat la Digi24 ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

"Este o solicitare de ajutor prin mecanismul de protecţie civilă pe care l-am activat în această seară pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesară pacienţilor noştri.

Această solicitare a noastră se publică într-un sistem electronic al mecanismului de protecţie civilă, iar statele care sunt conectate îşi iau datele şi ne transmit eventualele cantităţ pe care le pot disponibiliza pentru ţara noastră", a spus Sorina Pintea.

Potrivit acesteia, sunt foarte mulţi pacienţi care nu şi-au luat tratamentele.

"În luna februarie nu am putut asigura cantitatea necesară, iar pentru luna martie, deşi am avut promisiuni din partea distribuitorilor, am aflat în cursul serii de sâmbătă că nu vor putea asigura nici măcar o fiolă. Avem nevoie de un stoc tampon pentru o lună de zile, pentru că vom relua discuţiile cu distribuitorii şi cu producătorii, având în vedere că statul român le-a întins o mână, în sensul că taxa clawback a fost suspendată pe o perioadă de 2 ani de zile pentru aceste produse. Avem bani în buget la UNIFARM pentru aceste achiziţii şi eu cred că viaţa bolnavilor este nepreţuită. Sunt banii statului român prin compania de distribuţie UNIFARM", a adăugat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a precizat că în acest moment, în Ministerul Sănătăţii există un comitet de criză care aşteaptă informaţii în orice moment.