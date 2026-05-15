România, pe harta roșie a lumii în ceea ce privește riscul cardiovascular

România se află pe harta roșie a lumii în ceea ce privește riscul cardiovascular, care este de altfel și principala cauză de deces în țara noastră. În acest context, la Spitalul Militar Central se desfășoară o campanie de prevenție prin măsurarea tensiunii gratuit, valabilă pentru toți pacienții care ajung pentru diferite consultații la acest spital. 

„Este o campanie care a început încă de ieri, când au venit 60 de pacienți să-și măsoare tensiunea. Astăzi continuă și, de asemenea, și luni. Ce am văzut cât am stat aici, adică în aproximativ o oră? Sunt persoane, chiar și de 30 de ani, care au descoperit că au tensiunea mare, pentru că nu au măsurat-o până acum”, spune reporterul Digi24. 

„Din păcate, România se află în zona de risc cardiovascular, pentru că, din păcate, nu ținem cont de ceea ce spun medicii. Vorbim de un stil de viață, care să fie cumva echilibru între ceea ce mâncăm, între medicație, dar și control. E foarte important să scădem în greutate, să ne controlăm valorile tensionale și, nu în ultimul rând, zahărul din sânge și grăsimile. Pentru că ele sunt cele care sunt cuantificate când vorbim de riscul cardiovascular”, afirmă Dr. Alice Munteanu, medic primar cardiolog, Spitalul Militar Central.

Medicul cardiolog explică și modalitatea în care, în funcție de vârstă și de factorii de risc asociați, se poate afirma că tensiunea arterială a unui pacient este normală.

„Ghidul din 2024 schimbă această paradigmă pe grade și pe stadii, așa cum le-am cunoscut noi. Există doar, să zicem așa, trei coloane pe care trebuie să le știm. Peste 140 cu 90 suntem din păcate hipertensivi. Dacă avem și toți factorii de risc asociați, și vorbim aici de diabet, obezitate, fumat, respectiv valoarea crescută a colesterolului - avem o valoare de normal-înaltă, 130 cu 70, sub limita menționată anterior și tensiunea „de aviator” este cea normală, sub 120 cu 80. Atunci trebuie calculat riscul cardiovascular, dacă avem 40 de ani. Deci, iată, nu vorbim de hipertensiunea arterială ca boală, ca un singur lucru de care trebuie să ținem cont, vorbim de valoarea tensiunii arteriale ca un întreg atunci când vorbim de calcularea riscului cardiovascular.

La persoanele vârstnice există o diferență în ideea în care tensiunea nu trebuie să fie atât de mică. Cumva trebuie să avem grijă, când măsurăm tensiunea arterială la acești pacienți, să avem o tensiune mai mare. Peste 140, acel pacient nu este bolnav. N-ar trebui să îi scădem sub această diferență, sub această valoare a tensiunii arteriale. Se calculează practic și se cuantifică și alți parametri. Atenție, fragilitatea, vârsta, ateroscleroza... vorbim de depunerea colesterolului pe carotide, pe vase”, explică Dr. Alice Munteanu.

Cum se calculează riscul cardiovascular al unei persoane cu puțin peste 40 de ani, fumătoare?

„Există o aplicație și e foarte ușor de găsit, se numește SCORE2, pentru populația până în 80 de ani, pentru vârstnici și pentru cei cu diabet. Dar pentru populația adultă... avem un pacient de 42 de ani care are tensiunea 135 cu 70. Ne uităm pe acea diagramă. Apoi, ne scriem vârsta, tensiunea, ne scriem valoarea non-HDL a colesterolului - e foarte important s-o scădem din colesterolul total. De exemplu avem 230, scădem HDL-ul 36, și avem o valoare de 194 -, și dacă este fumător sau nu, bărbat sau femeie. Și practic avem un ax pe care, în funcție de datele pe care le-am menționat.

Așa aflăm care este riscul nostru ca în următorii 10 ani să pățim ceva din punct de vedere cardiovascular - adică un infarct, un accident vascular sau o boală arterială periferică. Mai vreau să adaug doar că, dacă unul din acești factori ar fi controlat, adică nu s-ar mai fuma, imediat dăm ani vieții. Scădem cu 4% riscul calculat anterior”, explică Dr. Alice Munteanu.

